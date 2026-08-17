フェイエノールトは月曜夜、ハビ・ロペスの加入を発表した。24歳の左サイドバックは今季、レアル・ソシエダからのレンタルで加わる。その後、ロッテルダムのクラブは完全移籍で買い取るオプションを持つ。

「フェイエノールトのような大きく、野心的なクラブでプレーできることを誇りに思う」と、ロペスは新天地のクラブ公式サイトで語った。スペイン人DFはデ・カイプで背番号16を着ける。

「チームに合流するのが待ちきれない。できるだけ早くクラブ、チームメート、そしてサポーターの力になりたいからだ。このユニフォームのためにすべてをささげ、みんなで素晴らしい瞬間と成功を味わえるよう全力を尽くす」

身長1メートル83のロペスは左サイドバックで、レアル・ソシエダとは2030年半ばまで契約を結んでいる。昨季はレアル・オビエドへレンタルされ、主力としてプレーした。

テネリフェ生まれのロペスは、これまでレアル・ソシエダのトップチームで38試合に出場しており、同クラブとは2024年から契約している。当時、クラブはデポルティボ・アラベスから獲得するために650万ユーロを支払った。

フェイエノールトは、ジョーダン・ボスとハイス・スマルが負傷しているため、新たな左サイドバックを緊急に必要としていた。そのため、新戦力のミカ・マルモルがここ数試合はそのポジションでプレーしていた。

フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、左サイドバックのポジションで下部組織のタイメ・ウェッセルスも起用できる。さらに19歳のDFは、近く2029年半ばまで契約を延長すると、『Voetbal International』が最近報じた。