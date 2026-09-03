フェイエノールトがハジ・ムサ争奪戦を制する見通しに　アル・イテハドは次の候補へシフト

アル・イテハドは、アニス・ハジ・ムサの代替案へと切り替えつつあるようだ。Sky Sportsによれば、サウジアラビアの同クラブはサンダーランドFWシェムスディン・タルビと交渉を行っている。

サンダーランドに所属するモロッコ人ウインガーは、クラブのヨーロッパリーグ登録メンバーに含まれていない。

そのため、タルビはサンダーランドを退団できる状況にあるようだ。サウジ・プロリーグの移籍市場は9月6日まで開いており、アル・イテハドは今後数日で交渉をまとめる可能性がある。

タルビは昨季、2000万ユーロでクラブ・ブルッヘから加入したばかりだが、早くも退団の可能性が浮上している。アル・イテハドはすでに、このモロッコ代表の獲得に向けて交渉を開始している。

これがフェイエノールトのハジ・ムサにとって何を意味するのかは、現時点では不透明だ。ただ、アル・イテハドはアルジェリア代表を獲得できない可能性を想定し、そのためにタルビへと方針転換しているようだ。

ロッテルダムのクラブでテクニカルディレクターを務めるデヴィ・リゴーは、ESPNのインタビューで以前、フェイエノールトはアル・イテハドと取引するつもりはないと明かしていた。

「補強する側の市場は閉じている。これは非常に重要な事実だ。だからこそ、我々は今、フェイエノールトとしてピッチ上の価値を維持したい。彼をここに残すために、私はフロントとともにあらゆる手を尽くすつもりだ」と、リゴーは語った。