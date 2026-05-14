フェイエノールトがパスカル・ボスハルトの後継者にふさわしい選手を獲得

1908によると、アドリー・ポルダーファルト氏（55）がフェイエノールトU-21の新監督に就任する。現在はクイック・ボーイズをセカンドディビジョン優勝へ導いているが、来季からトップユースを指揮する。

これにより、ドルドレヒトへ移籍するパスカル・ボスハールト（46）の後任が決定した。クイトの母クラブ、クロムメダイクでは親友クイトの助手も務める。

今シーズン終了後にクイック・ボーイズから加入する。これまではデ・フラーフシャップやエクセルシオールでヘッドコーチを務め、アマチュアクラブでも指導経験がある。

また、FCフローニンゲンとフォルトゥナ・シッタールではダニー・ブイス監督の助手も務めた。 フェイエノールトはU-21チームをセカンドディビジョンへ導くため、経験豊富な指導者を得た。

以前、元フェイエノールトのトーマス・ビュッフェルも後任候補に挙げられたが、ポデルファルトがその座を射止めた。

なお、ボッシャールトはデ・クープとの契約を維持し、2028年半ばまでケウケン・カンピオン・ディヴィジのクラブへ派遣される。

暫定監督のボスチャート率いるフェイエノールトは昨季CLで好結果を残し、ACミランを破って次ラウンドに進出した。