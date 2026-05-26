フェイエノールトがテクニカルディレクターのデヴィ・リゴーを発表

フェイエノールトは火曜日、デヴィ・リゴーが新テクニカルディレクターに就任すると発表した。38歳のベルギー人リゴーはクラブ・ブルージュから移籍し、6月1日からロッテルダムで職務を開始する。彼は4年以上にわたり在籍したデニス・テ・クロースの後任で、テ・クロースは今夏メキシコのCFモンテレイへ移籍する。

2009年からクラブ・ブルージュに在籍し、ユースコーチからサッカー部門ディレクターまで務めた。

彼がサッカー部門ディレクターを務めた2年余り、クラブ・ブルッヘは2023/24と2024/25シーズンのリーグ優勝、および2024/25のクロッキー・カップ制覇など複数のタイトルを獲得した。

土曜日には、前AZのロバート・エーンホーンがゼネラルマネージャーに就任することも発表され、テ・クロースの業務を分担する。

フェイエノールト監査役会会長トーン・ファン・ボデゴム氏はクラブ公式サイトで「デヴィの加入をとても嬉しく思う」と語った。 「テクニカルディレクター選びは以前から続いており、複数の候補者と面談しました。デニス・テ・クロースの退任と夏の移籍市場を控え、選考を急ぐ必要がありました。」

「デヴィ・リゴー氏を迎え入れることで、我々は欧州サッカー界で最も高く評価されている技術部門の責任者の一人を獲得することになります。 クラブ・ブルージュでは若き才能を見抜く鋭い眼光を示しました。また、フェイエノールトが掲げる「ユース育成が生命線」というビジョンも共有しています。リゴー氏は、技術方針をさらに磨き、クラブをスポーツ面で新たな高みへ導く最適任者だと確信しています」

リゴーも就任について次のように語った。「フェイエノールトは活動を始めるのに素晴らしいクラブだ。 デ・クープには強固な基盤があり、ヴァルケノールトのユースアカデミーも才能溢れる選手で満ちています。私はこの名誉ある任務を受け、スポーツ面での更なる発展に挑戦します。素晴らしい機会であり、全力で取り組む所存です。」