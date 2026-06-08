アルゲメン・ダグブラッド紙によると、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストがフェイエノールトに復帰する可能性はほぼ消えた。同氏は監督としてクラブの象徴だったが、ここ数週間、役員候補として名前が挙がっていた。しかしフェイエノールト専門家のミコス・グカ氏によると、その可能性はほぼなくなったという。

クラブは組織再編を検討し、経験とクラブ理解豊富なファン・ブロンクホルストをテクニカルディレクター補佐として招へいする案も浮上していた。

AD紙によると、監査役ファン・ボデゴム氏が側近に接触したが、クラブからの反応はなく、実現はならなかった。

結果として、クラブでの成功を収めた元監督が新役職に就く道は完全に閉ざされた。

クラブ内の権力は最近、新経営陣にさらに移行。ロバート・エーンホーン最高経営責任者とリゴー氏は、スポーツと組織運営の方針で明確に主導権を握っているという。

ファン・ボデゴム氏はこうした変化を認識しており、現体制に新たなサッカー関連の役職を置く余地はないと判断した。

ファン・ブロンクホルストのデ・クープ復帰は当面難しい状況だ。経験とクラブ内での地位から長年有力候補とされていたが、その線は消えた。

また、ロビン・ファン・ペルシーが解任された現在、ファン・ブロンクホルストが新監督候補に浮上する可能性もない。