ティモン・ヴェレンロイターがフェイエノールトを離れ、VfLヴォルフスブルクへ移籍し3年契約を結んだ。移籍金は約100万ユーロ。彼は「デ・クープ」で4シーズンプレーした。

「加入したとき、何が起こるか分かりませんでした。しかし、想像以上に多くのものを得ました。控えとして入り、キャプテンとして去ります。とても誇らしいキャプテンとして。 フェイエノールトは単なるクラブではなく、唯一無二の存在だ。ここでは忘れられない瞬間を経験し、ピッチに立った最初の瞬間から評価を感じていた。その評価は、クラブやサポーターへの愛と同様に、日に日に深まった」と公式サイトに綴っている。

フェイエノールトを去るのは簡単ではないと彼は強調する。「仲間と共有した強い絆が恋しくなる。今でも2023年の優勝争いでの『あのセーブ』を褒められる。GKとしてそんな記憶を残せて幸せだ。」

リーグ優勝、チャンピオンズリーグでのホーム＆アウェーでの激闘、KNVBカップとヨハン・クライフ・シャールのタイトルも忘れられない。このユニフォームを着てプレーできたことを誇りに思う。私の心の一部は、いつまでもフェイエノールトとともにあり続ける。 クラブの皆さん、そして心の中でフェイエノールトを大切に思っているすべての方へ：本当にありがとうございました」とウェレンロイターは語った。

彼はフェイエノールトで125試合に出場し、37試合で無失点を記録。リーグ優勝、KNVBカップ、ヨハン・クライフ・シャールを獲得してロッテルダムを去る。

スポーツディレクターのピルミン・シュヴェグラーはクラブ公式サイトでこう語った。

「彼はスポーツ面だけでなく、人柄でもチームを牽引できる。我々を選んでくれたことをとても嬉しく思う」と、このドイツのクラブ幹部は喜んだ。