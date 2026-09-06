フェイエノールトがイティハド・クラブの神経を逆なでする「彼らはそれを侮辱だと受け止めた」

ケネス・ペレスは、フェイエノールトが銀行保証を求めたことを、アル・イテハドが侮辱と受け取ったのではないかと考えている。彼は『Dit Was Het Weekend』のESPNでそう語った。日曜日にはアニス・ハジ・ムサがサウジアラビアのクラブへ移籍するように見えたが、すべてが順調に進んでいるように見えたにもかかわらず、最終的に合意には至らなかった。

要求されていた銀行保証は結局提示されず、そのためこのウイングは今移籍期間もフェイエノールトに残る見込みとなっている。「アル・イテハドはそれを侮辱と受け取ったのだと思う」とペレスは話した。

「国が所有するサウジアラビアのクラブに対して、支払いができないのではと不安だから銀行保証を求めるとなれば、彼らは『すみません、何ですって？』と思うだろう」、とこのデンマーク人は付け加えた。

その後、ミラン・ファン・ドンヘンが、どのような場合に銀行保証が求められるのかを説明した。「例えばクラブが破綻するのではないかという疑いがある時や、支払い能力を疑うほど奇妙な財政問題を抱えている時だ」

以前、アヤックスはスティーブン・ベルフワインの移籍をめぐってアル・イテハドと取引をしている。ペレスによれば、ロッテルダムのクラブは、支払いに関してそのサウジアラビアの強豪が信頼できるかを確認するために、アヤックスに相談することもできたはずだという。

高額な移籍金は複数回に分けて支払われることが多い。ハジ・ムサをめぐる約4000万ユーロも、一括では支払われないはずだった。「もちろん、最初の分を受け取った時点で初めて選手ライセンスを渡すことになる。そうなれば、ほかのクラブに『ねえ、彼らはどれくらい信頼できるんだ？』と電話することもできる」」

「そこで全く問題ないと言うなら、取引はできるはずだろう？」と元サッカー選手は述べた。一方で、ケース・クワクマンは「でもフェイエノールトは、この移籍を本当にどれほど望んでいたんだ？」と疑問を呈した。「スポーツ面で考えれば、それは分かる」と続けた。その後、ファン・ドンヘンとペレスは、ロッテルダムのクラブがその金額のオファーを見送ろうとしていたことが理解できないとした。

「彼らはつい最近、FW（上田綺世、編集部注）を手放したばかりだ。だからスポーツ面から見て『これはかなり痛い』と思うのは理解できる。『でも、あれだけの金額となると……。ほとんど見過ごすことはできない」とクワクマンは締めくくった。