アニス・ハジ・ムサは今夏、アル・イテハドへ移籍しない。 デ・テレグラーフによると、フェイエノールトはサウジアラビア勢からの3750万ユーロのオファーを拒否した。アル・イテハドは現在、関心をPSVのFWエスミル・バイラクタレヴィッチへと移している。

3750万ユーロを拒否したことで、フェイエノールトはクラブ史上最高額の移籍を実現する機会を逃したことになる。ハジ・ムサ本人はアル・イテハドへの移籍を強く望んでおり、実現していれば5年間で5000万ユーロ超を稼ぐことができた可能性があった。

それでもフェイエノールトは、このスターアタッカーを残留させる決断を下した。テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは木曜日、まずは整理を進める必要があるため、補強はあまり進められないと明かしていた。

そのため、約3000万ユーロの最初のオファーをすでに拒否していた中で、アル・イテハドが再び動いた際、フェイエノールトはジレンマに直面した。クラブは財政面よりもスポーツ面を優先することを選んだ。

フェイエノールトのこの決定は、バイラクタレヴィッチの売却に前向きなPSVにとって朗報となる。サミ・ウアイサ、デニス・マン、イヴァン・ペリシッチの存在により、このボスニア人右ウイングには出場機会の見通しがほとんどない。

デ・テレグラーフによれば、アル・イテハドは21歳のバイラクタレヴィッチに対して「高額な移籍金」を支払う用意があるという。同選手は2029年半ばまでフィリップス・スタディオンで契約を残しており、市場価値は800万ユーロとされている。アル・イテハドが実際にいくらを提示するのかは、まだ不明だ。

バイラクタレヴィッチは2025年初め、約300万ユーロでニューイングランド・レボリューションから加入し、ここまでPSVで43試合に出場している。その成績は7ゴール5アシストとなっている。