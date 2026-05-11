フェイエノールトから2人の主力選手が退団：「4500万ユーロ」

ライムモンド紙によると、ギヴァイロ・リードと上田綾瀬は日曜のPECズヴォレ戦がフェイエノールトでの最後となる見込みだ。2人は資金力のある海外クラブから強い関心を寄せられており、アニス・ハジ・ムッサも同様だ。

フェイエノールトは日曜のアウェイ戦で今季を終えるが、来夏の移籍市場を見据えた動きはすでに活発化している。特にリードと上田には海外クラブの関心が本格化しており、クラブも来夏の退団を想定している。

リードはクラブの最高傑才と目され、2029年までの契約が残る19歳右SBだ。成長はバイエルンやマンCも注視する。

フェイエノールトは、リードの移籍金として最低3000万ユーロを提示された場合のみ放出に応じる方針で、そのポテンシャルを最大限に活用したい考えだ。

上田も8月に28歳となり、2年契約を残しながらプレミアリーグの関心を集める。エバートンとブライトンが状況を注視している。

上田の移籍金は、フェイエノールトがリードに求める額の約半分とみられる。上田はロッテルダムで25得点を挙げ、「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」得点王に輝いた。2人の移籍でフェイエノールトは合計4500万ユーロの収入を見込む。

リードと上田に加え、ハジ・ムッサも今夏に移籍する可能性がある。このアルジェリア人ウイングは以前からベンフィカの注目を浴びており、最近ではリールも強い関心を示しているという。ハジ・ムッサにとって、リール近郊で育ったことを考えると、フランス北部への移籍は格別な意味を持つだろう。

ただしフェイエノールトは、2030年半ばまで契約が残るハジ・ムッサを安易に放すつもりはない。