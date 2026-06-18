フェイエノールトから再び2選手が退団、ディルク・カイトの義理の息子も含まれる。

20歳のMFパウロ・ルディシルがインスタグラムでフェイエノールト退団を発表した。21歳のGKプラメン・アンドレエフも退団が濃厚だ。

米国出身のルディシルは2年間過ごしたロッテルダムを離れ、故郷カリフォルニアへ帰国する。彼はこの期間に恋人のノエル・カイト（22）と出会った。

彼はフェイエノールトのユースチームでプレーしたが、トップデビューは果たせなかった。クラブは契約更新を見送った。

また、ブルガリア人GKアンドレーエフも退団へ。レフスキ・ソフィアから120万ユーロで加入したが、期待に応えられなかった。

公式戦出場は1試合にとどまり、その後レーシング・サンタンデールとレフ・ポズナンへレンタル移籍した。ハンガリーのデブレツェニVSCへの加入が間近と報じられている。

嵐の前の静けさ

フェイエノールトの初補強はもう少し先だ。テクニカルディレクターのリゴーはスタンダール・リエージュから17歳のイリアン・ハディディを獲得した。

ジェイランド・ミッチェルは180万ユーロでシュトゥルム・グラーツへ売却、レンタル中のマルコム・ジェンはスタッド・ランスへ復帰する。スティーブン・ベンダ、ゲルノット・トラウナー、ラヒーム・スターリングはフリー移籍で新天地を探す。ルーカス・ガルデニエとアユブ・ウアルギは来季FCドルドレヒトへレンタル移籍する。