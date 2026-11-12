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ティボー・クルトワがSky Sportsで、レアル・マドリードによる前監督シャビ・アロンソの解任を批判した。また、後任のジョゼ・モウリーニョからのメッセージに2週間気づかなかったことも明かした。

クルトワが再びモウリーニョの指導を受けるに至るまでには、ワールドカップ期間中の連絡の行き違いがあった。ベルギー代表GKによると、原因はインターネットに接続できない長距離便での移動と、その後の時差だったという。

試合後、モウリーニョが2度目のメッセージを送ってきて、クルトワはようやく不審に思った。そしてレアル・マドリードの関係者に確認し、送り主が本当にクラブの新監督であることを確かめた。「でも、今はすべて問題ありません」と34歳のGKは語った。

クルトワとモウリーニョがスペインの首都で共に仕事をするのは、これが2度目だ。12年前にもプレミアリーグのチェルシーで一緒だった。

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クルトワはモウリーニョの招へいを明確に歓迎した。「彼と再び仕事ができるのは、いつもうれしいことです。素晴らしい監督ですし、復帰を楽しみにしていました」

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ティボー・クルトワが語る、ジョゼ・モウリーニョの変化

GKは、指導面でも人間的な面でも監督の変化を感じている。スタンフォード・ブリッジで共に過ごした頃と比べ、現在のポルトガル人指揮官は、ロッカールームでの威厳を失うことなく、より落ち着いて振る舞っているという。

「彼自身も、もう少し成熟できたはずだと言っていたと思います。これだけ経験を積んで、時には少し余裕も出てきたと思います」とクルトワは話し、こう続けた。「チェルシーでは、ロッカールームでより自信に満ちた振る舞いを見せ、より強いプレッシャーを感じさせていたのを覚えています。それは今も同じですが、12年前の記憶と比べると、少し穏やかになったと思います」。マドリードの現状について、GKは「それこそが、今の僕たちに必要なことだと思います」と語った。

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一方、クルトワはモウリーニョの前任者であるシャビ・アロンソについて、より思慮深い言葉を口にした。かつてレバークーゼンを率いた指揮官は、公式戦わずか34試合で職を追われた。

クルトワはアロンソを擁護し、その指導力と、前任地であるブンデスリーガでの成功を評価した。「シャビ・アロンソのことも、彼の仕事の進め方も、とても気に入っています。素晴らしい監督だと思います」と語った。

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ティボー・クルトワ、シャビ・アロンソの早期解任でレアルを批判

同時にGKは、レアルでの共同作業が常に順調だったわけではないことも認めた。「状況によっては、シャビ・アロンソと選手たちの意思疎通がうまくいかなかったのかもしれません。ただ、彼は多くの選手と良い関係を築いていたと思います」

アロンソの早期解任には、今も納得していない。解任は「公平ではありません。サッカーの世界ではいつもそうだと思います。結果が良くなければ、まず監督がその代償を払わなければなりません」と語った。

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その後、アロンソはチェルシーの監督に就任した。クルトワがかつて、騒動を伴いながらマドリードへ向けて去ったクラブだ。ロンドンのチームはサンダーランドAFCに敗れ、トッテナム・ホットスパー戦でも勝利を逃すなど、現在の成績は振るわず、順位表では5位にいる。

それでもクルトワは、アロンソ率いるチームがチャンピオンズリーグ出場権を獲得できると考えている。「本当に、彼らはシーズンを4位以内で終えると思います」。ただし、そのためにはスタンフォード・ブリッジの首脳陣が必要な忍耐を示し、スペイン人指揮官に仕事をするための十分な時間を与えることが条件だという。