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パリ・サンジェルマンのウイング、フヴィチャ・クヴァラツヘリアが、前十字靭帯断裂からのリハビリについて前向きな近況を明かした。ジョージア代表FWは最近のライブ配信でファンと交流し、回復までの見通しや今季終了前の復帰の可能性について語った。

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パリ・サンジェルマンのスターに深刻な打撃

クヴァラツヘリアは 重度の膝の負傷 を負い、長く困難な回復過程にある。PSGのウイングが負傷したのは、10月に行われた バルセロナとの激闘となったチャンピオンズリーグの一戦（4-2） だった。検査ではすぐに、 右膝の前十字靭帯断裂 が確認された。

この負傷は、プロサッカー選手にとって最も恐れられる深刻なけがの一つだ。それでもジョージア代表FWは、前向きな姿勢を保っている。最近はサポーターに直接、リハビリの進捗を伝えた。

クヴァラツヘリアがリハビリの進捗を語る

PSGの背番号7は今週、自身の体調と心境について明るい近況を伝えた。クヴァラツヘリアはオンラインで急きょライブ配信を行い、ファンと直接交流して現状を語った。配信では、戦列を離れる期間の見通しも明かした。

「約6カ月はプレーできない」とフォロワーに説明し、国内での今季の大半を欠場することを認めた。日々の身体づくりについても前向きな様子を伝え、「回復はかなり順調に進んでいる。少しずつ、一歩ずつトレーニングしている」と付け加えた。

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待望の春の復帰を見据える

6カ月の離脱となれば、クヴァラツヘリアがPSGの公式戦に復帰するのは来春以降となる。ただ、この見通しなら今季が正式に終了する前に重要な試合で出場する可能性は残されている。

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先月負傷した当初、同選手が深刻な知らせを受け止めるのに苦しんだのも無理はない。今は厳しいリハビリプログラムをやり遂げることに全力を注いでいる。

軽いトレーニングを段階的に再開したことは、長い回復過程における最初の前向きな節目だ。クラブの医療スタッフは、この冬の数カ月間も身体の回復具合を注意深く見守る。

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チャンピオンズリーグ決勝での復帰を目指す

PSGは今季、チャンピオンズリーグで3季連続優勝を目指している。フランスの強豪は、その厳しい欧州での戦いの大半をスターFW抜きで乗り切らなければならない。

同大会の決勝は2027年6月5日にマドリードで行われる。夏の終わりのこの日程は、クヴァラツヘリアが新たな身体的問題に見舞われなければ、想定される回復スケジュールとちょうど重なる可能性がある。

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ルイス・エンリケ監督率いるチームが決勝に進めば、ジョージア代表FWも出場できる状態になっている可能性がある。マドリードでピッチに立つことは、過酷なリハビリに取り組む同選手にとって最高の復帰の形となるだろう。