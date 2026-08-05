元レアル・マドリードおよびバルセロナのスターであるポルトガル人、ルイス・フィーゴは水曜日、ジャンニ・インファンティーノに対し、国際サッカー連盟（FIFA）会長職からの辞任を求めた。

フィーゴは公式Xアカウントを通じて次のように述べた。「本日、私はサッカー界のさまざまな立場の人々に加わり、ジャンニ・インファンティーノのFIFA会長職からの辞任を要求する」

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さらに彼はこう付け加えた。「インファンティーノは、自らが高めると約束した職の品位を貶めた。彼は嘘をつき、欺き、奉仕すべきこの競技を犠牲にして私利を追求した」

ポルトガルサッカー界のレジェンドは続けた。「彼は主要な職員たち、最も身近な顧問たち、そしてこのスポーツに人生を捧げてきた大多数の人々の支持を失った。それどころか、どうやらFIFA平和賞の受賞者（ドナルド・トランプ）の支持さえも失ったようだ」

フィーゴはこう締めくくった。「彼の尊厳を救うにはもう遅すぎる。しかし、サッカーを救うにはまだ遅くない。彼は去るべきだ。今すぐに」

インファンティーノは、ワールドカップの権益の一部を投資家に売却するという計画が破綻したことを受け、その職にとどまることへの反対の高まりに直面している。



