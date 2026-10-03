フィンランド代表監督、ロナウドを嘲笑するも即座に“しっぺ返し”を食らう！

フィンランド代表を率いるデンマーク人指揮官ヤコブ・フリースが、UEFAネーションズリーグでのアルバニア戦を前にした記者会見で、ポルトガル代表におけるクリスティアーノ・ロナウドの騒動に関するジョークを飛ばそうとしたものの、その冗談が出席した記者たちから何の反応も得られず、気まずい状況に陥った。

フランスの「ラジオ・モンテカルロ」が報じたところによると、フリースはアルバニア戦に向けたフィンランド代表の選手たちのコンディションについて語った後、ロナウドのポルトガル代表での最近の出来事について冗談を交えようとし、次のように述べた。「昨日、プライベートジェットで去った選手は一人もいなかった。だから全員が招集可能だ。選択肢はたくさんある」

しかし、このジョークは指揮官が期待した反応を得られなかった。会見場は静まり返り、出席者の誰一人として笑わず、フリースが軽い雰囲気にしようとした瞬間は、記者たちの前での気まずい場面へと変わった。

会見の最後に、デンマーク人指揮官は再びこの件に触れ、自身の冗談に出席者が反応しなかったことへの不満をにじませながら、冗談めかしてこう言った。「最初はジョークが理解できなかったようだね」。これに対し、ある記者が「いや、理解していたよ」と返した。

フリースはこの状況を皮肉りながら、「何の反応もなかったからね」と付け加えた後、笑いながらフィンランド人の気質について触れ、最後にこう締めくくった。「おかげで私が馬鹿みたいに見えたじゃないか！」