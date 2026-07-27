フィンセント・ヤンセンがメジャーリーグ・サッカーでキャリアを続ける見通しだと、The Athleticが報じた。32歳のストライカーはまもなくポートランド・ティンバーズと合意に達し、ロイヤル・アントワープ退団後、フリーで加入することになる。

ヤンセンはこの夏にアントワープを離れており、そのため移籍金なしで獲得できる状況となっている。報道によれば、オランダ人FWはポートランドで、いわゆる「デジグネーテッド・プレーヤー」枠を使用しないという。今回の加入は、FWフェリペ・モラがメキシコのアトレティコ・サン・ルイスへ移籍することを受けたものだ。

ヤンセンにとっては北米復帰となる。2019年から2022年にかけてはメキシコのモンテレイでプレーし、3シーズンで24ゴールを記録。さらに2021年にはクラブとともにCONCACAFチャンピオンズリーグも制した。

昨季のヤンセンは、ロイヤル・アントワープのキャプテンとして公式戦40試合で13ゴール7アシストを記録し、出場時間は実に3579分に達した。

ヤンセンが大きな飛躍を遂げたのはAZ時代だった。2015-16シーズンにはリーグ戦27ゴールでエールディビジ得点王に輝き、その活躍によってトッテナム・ホットスパーへ約2500万ドルの移籍を果たした。当時としてはキャリア最大の移籍となった。

また、オランダ代表としては22試合に出場し、7得点を記録。カタールで行われた2022年ワールドカップのオランダ代表メンバーにも名を連ねた。

ポートランド・ティンバーズでは、就任したばかりのマルティ・シフエンテス監督の下で新たなプロジェクトに臨むことになる。ヤンセンはこの夏、アメリカのクラブにとって最初の大型補強となり、移籍期間中には今後さらに補強が発表される見通しだ。

元AZのストライカーは、今MLSシーズンですでに8得点を挙げている21歳のベネズエラ代表ケビン・ケルシーとポジションを争うことになる。

ポートランドは現在ウェスタン・カンファレンスで10位。残り17試合の時点で、プレーオフ出場圏との差はわずか2ポイントとなっている。