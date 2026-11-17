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マルシアーノ・フィンクは、U-21デンマーク代表に2-3で敗れながらも欧州選手権出場権を獲得したU-21オランダ代表の出来に全く納得していない。アルメレでのプレーオフ終了後、ESPNの解説者は「率直に言って、本当にひどかった」と語った。

フィンクが特に衝撃を受けたのは、U-21オランダ代表の守備だ。「守備は本当にひどかった。延長戦に持ち込まれずに済み、そもそも突破を逃すこともなかったのは、本当に運が良かった。どうやって突破したのかは聞かないでほしい。時折、かなり衝撃的だった」

守備への戻り方もフィンクには看過できなかった。「途中で本当に腹が立って、叫んでいた。全く理解できない。どうしても納得がいかない」

「前には全力で走れるのに。ダールとファン・ベルヘンのようにね。でも、守備を助けなければならないときには、だらだら走る」。フィンクはU-21オランダ代表の2人にあきれていた。

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厳しく批判しながらも、フィンクはU-21オランダ代表の欧州選手権出場権獲得を喜んでいる。「前回のサイクルでは予選で非常に良かったのに、欧州選手権では逆に悪かった。今回はその逆になってほしい」

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U-21オランダ代表にとって、アルメレでの一戦は苦しいものとなった。0-2、1-3とリードを許したが、ファン・ベルヘンとデヴィン・ハーンのゴールにより、欧州選手権出場を決めた。

苦戦は予想されていなかった。ミハエル・ライツィハー率いるチームは先週、デンマークで0-3の勝利を収めていた。

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欧州選手権は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。

来夏の本大会の組み合わせ抽選は11月29日に行われる。式典の会場はベオグラードだ。