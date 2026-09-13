マルシアーノ・フィンクは、アヤックスでのトル・アロコダレにかなり強い印象を受けている。解説者のフィンクは土曜夜、フォルトゥナ・シッタートに1-5で勝利した一戦で、とりわけこのFWの個人技を高く評価。それによって、このナイジェリア人選手が単なる高さとパワーだけではないことを示したという。

フィンクはESPNの『Dit was het Weekend』で、アヤックスのFWの前半のある場面を取り上げた。「トルのあの決定機だ。胸で収めて、ボールを引き戻してから左足でシュートを打った場面。あれは本当に見事だった」

とりわけフィンクが気に入ったのは、技術とフィジカルの組み合わせだ。「あれだけ狭いスペースで、あれだけ大きくて強い選手がね……。2人、3人を簡単に押しのける一方で、ボールもすごく自然に収める。あのボールにもう少し正しい軌道がついていれば、年間ベストゴールになっていてもおかしくなかった」

「アウトサイドで当てたことで、ボールが外へ逃げていった。でも、あの一連のプレーには本当に多くのフットボールの質が表れている」と元選手のフィンクは語った。するとケネス・ペレスは、トルがアヤックスでここまで良いプレーを見せると予想していたかをフィンクに尋ねる。「いや、そこまでは予想していなかったね」。ペレスも、トルが今のところ自身の予想を上回っていることを認めた。

「最初からここまで即座に存在感を示すとは思っていなかった」とフィンクは続ける。「あれだけ強くて大柄な選手としては、本当にかなりうまくプレーできる」

ただ、フィンクはこのFWに完全に満足しているわけではない。特に空中戦には改善の余地があると見ている。「ヘディングはもう少し良くなってもいい。時々、あれはもっと良いヘディングができただろうと思う。少なくとも枠に飛ばさなければならなかったヘディングもあった」

トルはフォルトゥナ戦で複数のチャンスを迎え、試合開始から1時間余りが過ぎたところではヘディングでクロスバーも直撃した。こぼれ球からティロ・ケーラーが1-2を決め、その後アヤックスはさらに突き放し、ダフィ・クラーセン、カスパー・ドルベリ、ユリ・バースのゴールで最終的に1-5の快勝を収めた。

フィンクはアヤックスの全体的な戦いぶりにも好感を示している。解説者によれば、チームはフォルトゥナにうまくプレッシャーをかけ、適切なタイミングで素早くサイドチェンジしていたという。「アヤックスはどこでも相手に激しく寄せていた。こういうボールで展開を変えると、実際には守備網全体を引き裂くことになり、ウイングをいきなり1対1の状況に持ち込めるんだ」