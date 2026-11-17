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デンマークU-21代表に2-3で敗れながらも欧州選手権出場を決めたオランダU-21代表に、マルシアーノ・フィンクはまったく感心していない。「実際、ただただひどかった」と、ESPN の解説者はアルメレで行われたプレーオフの試合後に語った。

フィンクが特に驚いたのは、オランダU-21代表の守備だ。「守備は本当にひどかった。延長戦に持ち込まれずに済み、ましてや出場権を逃さずに済んだのは、本当に運が良かった。どうやって出場権を手にしたかなんて聞かないでほしい。時折、かなり衝撃的だった」

守備への戻りにもフィンクは不満を募らせた。「ある時点で腹が立って、叫びながら歩き回っていた。まったく理解できない。どうしても納得できないんだ」

「前には全力で走れるのに。ダールとファン・ベルヘンのことだ。でも、守備を助けなければならないときは、だらだら走る」。フィンクはオランダU-21代表の2人にあきれた様子だ。

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厳しく批判しながらも、フィンクはオランダU-21代表の欧州選手権出場を喜んでいる。「前のサイクルでは予選で非常に良かったのに、欧州選手権では逆に振るわなかった。今回はその逆になってほしい」

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オランダU-21代表にとってアルメレでの一戦は苦しいものとなり、0-2、さらに1-3とリードを許した。それでも、ファン・ベルヘンとデヴィン・ハーンのゴールにより、欧州選手権出場を決めた。

苦戦は予想されていなかった。ミハエル・ライツィハー率いるチームは先週、敵地デンマークで0-3の勝利を収めていた。

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欧州選手権は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。

来年夏の本大会の組み合わせ抽選は11月29日に行われる。式典の会場はベオグラードだ。