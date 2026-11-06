オーウェン・ワインダルがアヤックスで復活を遂げつつある。かつてはアムステルダムを去る寸前だった左サイドバックだが、現在はミチェル・サンチェス監督の下で先発の座をつかんだ。オランダ代表への復帰を望む声さえ上がっている。

アヤックスは2022年、ワインダルの獲得に1000万ユーロを投じた。アムステルダムでの1年目は定期的に出場機会を得ていたものの、出場時間は次第に減少。その後、ロイヤル・アントワープFCへ期限付き移籍した。

アヤックスに復帰すると、左サイドバックではヨレル・ハトの後塵を拝した。ハトがチェルシーへ移籍したことで再びチャンスが巡ってきたが、カイオ・エンリケとジョフレ・トレンツの加入により、役割を失ったかに見えた。昨夏には退団すると思われたものの、移籍は実現しなかった。

それから数カ月がたち、ワインダルは今やアヤックスの守備陣に欠かせない存在となっている。最近のFCフローニンゲンとのアウェー戦で印象的なプレーを見せ、FCミッティラン戦（1-6）では1ゴール1アシストを記録した。

マルシアーノ・フィンクもVoetbalpraat でワインダルを絶賛した。「彼は粗大ごみ同然に扱われ、退団してもいいとされていた。コンディションをある程度保つため、ヨング・アヤックスで練習していたんだ。それでも、信じ続ければ何が起こるか分かるだろう」

木曜日のカンファレンスリーグでの大勝では、遠征したアヤックスのサポーターが「ワインダルをオランダ代表に」とチャントを歌った。「サッカーとは、それほど予測できないものなんだ」とフィンクは締めくくった。ワインダルが最後にオランダ代表でプレーしたのは2021年だ。

「今の彼はチームに非常に大きなエネルギーをもたらしている。長い間、そうではなかった。あのポジションにユーリ・バースを起用すべきではないかという話もあった。カイオ・エンリケも加入したが、まだ完全にはうまくいっていない」と同氏は語った。

ワインダルはアヤックスとの契約最終年を迎えている。新契約についてはまだ何も聞いていないものの、本人によれば、アムステルダムにより長く残ることには前向きだという。