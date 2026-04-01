フィル・フォーデンは、イングランド代表のワールドカップメンバー入りを真剣に危惧すべきだ

フィル・フォーデンは、先日の代表戦期間中、イングランド代表で全く印象を残すことができなかった。トーマス・トゥヘル監督は、ウルグアイおよび日本との親善試合終了後、フォーデンが決してベストコンディションではないと指摘し、その事実がワールドカップ代表メンバー入りへの影響を及ぼす可能性があると述べた。

フォデンは今シーズン、マンチェスター・シティでのレギュラーの座が決して保証されているわけではない。それにもかかわらず、25歳の攻撃的ミッドフィールダーはトゥヘル監督に招集され、ウルグアイ戦と日本戦の双方で先発の機会を与えられた。

フォデンはウルグアイ戦（1-1）で、ストライカーのドミニク・ソランケの背後に10番として起用された。日本戦（0-1で敗北）では、モーガン・ロジャースの背後に配置された。どちらの試合でも、代表戦49試合出場を誇るこの選手は、スリー・ライオンズのプレーに存在感を示すことはできなかった。

「彼はあらゆることを試みた」と、フォーデンがチャンスを掴めたかという問いに対し、トゥヘルは答えた。「トレーニングキャンプでは素晴らしいパフォーマンスを見せていたと思うが、そう、ピッチ上でそれを発揮するのは難しいようだ」

「彼は最近、シティで明らかに出場機会を得られていないが、トレーニングキャンプに満面の笑みを浮かべて参加した時は、練習で素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた」

「彼は我々を驚かせ、同じエネルギーと熱意を持ってプレーしてくれるだろうと思っていたが、彼は自身の潜在能力を十分に発揮できていない」

そこでトゥヘル監督は、所属クラブで出場機会が少なく、ベストなコンディションではない選手を代表に招集し、現状に甘んじさせないかどうかという質問を受けた。「はい、それは可能です」とドイツ人監督は答えた。「問題は、実際にそうするかどうかです。彼が代表に選ばれるとは限りません。」

トゥヘル監督がイングランド代表のW杯メンバーを発表するまで、フォーデンにはあと約8週間の猶予がある。「私は常に学び続けている」と代表監督は続ける。「毎回のトレーニングから、チームがどのように連携するか、選手たちが試合プランにどう反応し、どう適応していくかを学んでいる。」

「彼らがどれだけ早く学び、どれだけ早く適応し、それをピッチでどう活かせるか。すべてが学習のプロセスだ。今最も重要なのは、選手たちがクラブに戻り、シーズンを良い形で締めくくり、その後、合宿で彼らを迎え、しっかりと準備を整え、そこから先へ進むことだ」とトゥヘルは語った。