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フィル・フォーデンにはマンチェスター・シティでの将来を巡る疑問が浮上している。しかし、リチャード・ダンは『GOAL』に対し、フォーデンは自身を広く知られる存在にしたクラブの「英雄」になりたいと考えており、移籍など考えていないはずだと語った。仮に本人の意に反して移籍するなら、プレミアリーグを離れることになるとみられる。

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現時点でフォーデンはシティ一筋

2027年1月の移籍市場が近づく中でも、 環境を変えることを検討している という話はない。フォーデンは夏に新契約を結んだばかりで、 契約期間は2030年まで 。さらに12カ月延長できるオプションも付いている。

現状では、イングランド代表MFはキャリアを通じて一つのクラブでプレーする道を歩んでいる。2017年11月、17歳でトップチームデビューを果たして以来、370試合超に出場。その間にプレミアリーグ優勝6回とチャンピオンズリーグ制覇を経験した。

ただ、近ごろは安定したパフォーマンスを見せられず、シティでベンチに座ることもあり、2026年にはワールドカップのメンバーから外れる屈辱も味わった。26歳のMFがかつての輝きを取り戻すには、移籍が助けになるのだろうか。

移籍はフォーデンのためになるのか？

この質問を受けたシティ元主将のダンは、IrishBetting.ieとの提携による取材で、『GOAL』にこう語った。「私はフィル・フォーデンが大好きだ。長年、彼のプレーを見るのが好きだった。だから『そうだ、今が移籍すべき時だ』とは、とても言えない。

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「別の場所に行けば済むというほど簡単ではないこともある。仮に移籍しても、その点は変わらない。パフォーマンスを発揮する力は彼自身の中にあるのであって、新しいクラブや新しい何かの中にあるわけではないからだ。

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「彼はまだマンチェスター・シティで最高の状態に戻れると思う。ただ、そのためには状況が変わる必要がある。おそらく、自分自身にもっと高いものを求めなければならない。監督が彼を起用するかどうか迷うような状態であってはならない。

「監督が起用せずにはいられない選手にならなければならない。毎日の練習で自分が一番だと示す必要がある。今シーズンも、最高のパフォーマンスを再現した時期はあったが、それを継続できていない。彼が目指すべきなのは、そこだ。

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「私はフィルと知り合いではないが、もしマンチェスター・シティを離れるとしたら、喜んで去ることはないと思う。現役生活の終わりになるかどうかはともかく、シティでの時間を英雄として、クラブに良いものをもたらした選手として締めくくりたいはずだ。ファン全員が振り返ったとき、『良かったのは1、2シーズンだけではなく、思い出と質の高いプレーに満ちたキャリアだった』と言えるような選手としてね。

「彼にはまだそれができると思う。クラブへの愛着がない別の場所へ移り、そこで取り戻せることを願うのではなく、シティで最高の状態に戻るために努力することだ。別の場所では、自分自身に課す要求もおそらく同じではないだろう。大事なのは彼自身が、マンチェスター・シティで再び最高のプレーをすることだと思う」

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フォーデンは海外移籍を選ぶ可能性があるのか？

フォーデンがシティを離れる場合、 イングランドの別のチームでプレーする姿は想像しにくい だけに、海外へ向かう可能性が高いかとさらに問われたダンは、こう付け加えた。「そうだろうと思う。シティもプレミアリーグの別のクラブに彼を売ることには消極的だろう。

「フィル自身も別のユニフォームを着てエティハド・スタジアムに戻り、そこでプレーすることには、おそらく気が進まないだろう。だから移籍先は海外でなければならないし、大きな舞台でなければならない。世界最高レベルの選手になれるだけの才能、能力、可能性が、彼には十分にあるからだ。

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「個人的には、私にとっても、ファンにとっても、クラブにとっても、そしてフィルにとっても、マンチェスター・シティで最高の状態に戻れるなら、それを最優先にすべきだと思う」

マンチェスター・シティは司令塔のさらなる活躍を必要としている

フォーデンは今シーズン、AEKアテネ戦でチャンピオンズリーグのハットトリックを記録した一方、 プレミアリーグでの得点はわずか1点 にとどまる。9月に行われた宿敵マンチェスター・ユナイテッドとのダービーではレッドカードを提示された。

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11月のUEFAネーションズリーグの試合に向けて、トーマス・トゥヘル監督から代表に呼び戻されることもなかった。かつて最も期待を集める若手選手と評されたフォーデンの短期的、長期的な将来をどうするか、大きな決断が求められている。