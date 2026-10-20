フィル・フォーデンが爆発！10カ月の無得点を経てマンチェスター・シティでハットトリック

マンチェスター・シティが火曜夜、AEKアテネを圧倒した。イングランドの首位チームはギリシャの相手に5-1で大勝。ハットトリックを達成したフィル・フォーデンが、この試合の主役となった。

エンツォ・マレスカは、本拠地でのチャンピオンズリーグの一戦に向けて先発メンバーを大幅に入れ替えた。先週末に勝利したイプスウィッチ・タウン戦と、この夜の試合の両方に出場したのはわずか3人。ホームチームではアーリング・ハーランドが欠場した。

試合開始から30分余りで、マレスカは大幅なメンバー変更が裏目に出ないと確信できた。その時点でマンチェスター・シティはすでに2-0とリード。先制点は、フリーキックがクロスバーに当たった後のこぼれ球から生まれた。いち早く反応したエリオット・アンダーソンが押し込み、1-0とした。

続いてフォーデンのゴールで、マンチェスター・シティは余裕を得た。流れるような攻撃の最後にボールを受けたイングランド人選手は、素早い足の動きで決めて2-0。先週末まで10カ月間、一度も得点できていなかったフォーデンにとって、うれしい瞬間となった。

後半に入ると、AEKが電光石火のカウンターを仕掛け、スタヴロス・ピリオスが決めて2-1。一時は試合に緊張感が戻ったが、アウェーサポーター席の歓喜は長く続かなかった。

ライアン・シェルキが見事なゴールを決め、チームのリードを再び2点に広げたからだ。フランス人選手は巧みなシュートフェイントで相手を完全に欺くと、フリーになって左足で決めた。3-1。

試合最後の30分はフォーデンの時間だった。この間にハットトリックを完成させた。シェルキが素晴らしいスルーパスでリコ・ルイスを走らせると、サイドバックはフォーデンの位置をすでに確認していた。

ルイスはダイレクトで絶好のボールを送り、フォーデンが落ち着いて、正確に決めた。これ以上ないほどゴール上隅を射抜くシュートで4-1。さらに10分後、フォーデンはライアン・マカイドゥーのクロスにも合わせ、5-1の最終スコアを決めた。