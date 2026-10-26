リバプールの新星、ドイツ代表のフロリアン・ヴィルツは、加入以来自身に向けられてきた批判に屈することを拒み、自分について言われることなど気にしないと強調した。一方で、イングランドのチームでの苦しいスタートを経て、そのパフォーマンスは徐々に向上し始めている。

ドイツ紙「ビルト」によると、23歳のヴィルツは2025年夏、1億2500万ユーロでバイエル・レバークーゼンからリバプールに加入した。この記録的な移籍は選手への期待を大いに高めたが、その滑り出しは期待に見合うものではなく、厳しい批判の扉を開くことになった。その最たるものがクラブのレジェンド、ジェイミー・キャラガーによるものだった。

ヴィルツは「スカイ」のネットワークに対し、批判には一切関心を払わないと述べ、こう付け加えた。「僕について誰が何を言おうと、まったく気にしていない。なぜなら、そんなことにはまったく注意を向けていないからだ」

さらに彼は、サッカーへの愛と成功したいという思いが自分の原動力だと説明し、こう語った。「サッカーをプレーするのは、それを楽しんでいるからだ。成功したいし、それは当然のことだ」

メディアから多くのコメントを受けることについて問われると、彼は微笑みながら「たぶん僕はただ興味深い人物なんだろう」と答え、プレミアリーグ到着以来、自身のパフォーマンスを取り巻く関心の大きさを皮肉交じりに示した。

キャラガーが先発外しを要求

キャラガーは今月、リバプールがマンチェスター・シティに3対0で敗れた後、ヴィルツに厳しい批判を向け、この選手がチームの勝利を決定づけるのに十分なものを提供していないとの見方を示した。

クラブの一員として737試合に出場したリバプールのレジェンドは、ヴィルツが勝利獲得の直接的な要因となった試合を一つも思い出せないと述べ、この選手は自らを証明する十分な機会を得たとして、監督に対し彼を休ませ先発から外すよう求めた。

ヴィルツ、調子を取り戻しつつある

批判にもかかわらず、ヴィルツはブライトンを2対0で下したリバプールの勝利に貢献し、改善の兆しを見せ始めた。

ネットを揺らしたそのシュートはパスカル・グロスのオウンゴールと記録されたものの、彼は今季のプレミアリーグでの初ゴールをいまだ待ち望んでいる。

このドイツ人選手はこの機会についてこうコメントした。「問題ない。うまく対処するよ」。これは重圧を乗り越え、努力を続けたいという思いを映し出すメッセージだった。

ヴィルツはリバプールでの初シーズン、49試合で7ゴール・10アシストを記録しており、今季はここまで10試合でチャンピオンズリーグ1ゴール・3アシストを挙げている。

今季のヨーロッパでの初ゴールはビジャレアルに4対3で勝利した試合で生まれ、最高の状態を取り戻し記録的な移籍にふさわしい価値を証明する道のりにおいて、彼に精神的な後押しを与えた。