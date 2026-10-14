フィルジル・ファン・ダイク、リヴァプールのチャンピオンズリーグ戦で先発から外れる

水曜日、LASKとのチャンピオンズリーグ戦に臨むリヴァプールの先発メンバーに大きな驚きがあった。アンドニ・イラオラ監督が主将フィルジル・ファン・ダイクをベンチに置いたのだ。重要な試合では、ほとんど見られないことだ。

リンツでの一戦に向け、イラオラ監督はロナルド・アラウホとジェレミー・ジャケをセンターバックに起用。ジャケはファン・ダイクが務める左センターバックに入り、リヴァプールとオランダ代表の主将は珍しく控えに回る。

重要な試合でファン・ダイクが先発を外れることは、これまでほとんどなかった。出場権確保後やリーグ優勝決定後の試合を除き、35歳のDFが重要な試合で先発しなかったのは、2023年9月のウォルヴァーハンプトン戦が最後だった。

当時の欠場理由は出場停止だった。ブレダ出身のファン・ダイクを今回ベンチに置いた理由は、現時点では分かっていない。ファン・ダイクがメンバー入りしながらベンチに座ったのは、アルネ・スロット監督の下でリーグ優勝を決めた後の2025年5月、ブライトン戦が最後だった。

イラオラ監督はオーストリアで、コーディ・ガクポ、ドミニク・ソボスライ、アレクサンダー・イサクを起用できない。3人は先週末のマンチェスター・シティ戦と同様、負傷している。

一方、イラオラ監督はジェレミー・フリンポンとライアン・フラーフェンベルフを先発に起用。若手のルイス・クーマス、リオ・ングモハ、トレイ・ニョニも先発する。LASKでは、オランダ人のシャビエル・ムバンバとメライロ・ボハルデが先発する。

リヴァプールの先発メンバー：アリソン、フリンポン、アラウホ、ジャケ、ツィミカス、フラーフェンベルフ、ヴィルツ、ニョニ、バルコラ、クーマス、ングモハ。