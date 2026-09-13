フィルヒル・ファン・ダイクは、オランダ代表での自身の将来について公に語ることを拒んでいる。そのことは、ファン・ダイクが毎年開催しているティルブルフのユース大会『Virgil’s Legacy Trophy』でもあらためて明らかになった。

「オランダ代表についての質問はしないものだと思っていたよ。でも、君もすぐに分かるはずだ」。ファン・ダイクは日曜日、ESPNのインタビューでこう明確に語った。

ファン・ダイクは先週、代表監督のシャビと話をした。そのシャビは、新たなチャンピオンズリーグシーズン開幕戦のリバプール対アトレティコ・マドリー戦に उपस्थितしていた。今週金曜日には、主将がドイツやギリシャなどとのネーションズリーグの試合に向けた最終メンバーに入るかどうかが明らかになる。

ファン・ダイクはEURO 2024後、オランダ代表での将来に疑問を抱いていた。ロナルド・クーマンが続行を説得したことで、DFは前回のワールドカップでもプレーしたが、オランダはすでにラウンド16で敗退している。

リバプールの主将は、自身の名を冠したこのユース大会についてもBrabants Dagbladに少し語っている。「昨日の午後（土曜日、編集部注）にはリバプールでプレーして、その日の夕方の終わりにはまた練習があって、今はここにいる。これが自分にとってどれほど大事か、それだけで十分に分かるだろう？」

ファン・ダイクは、とりわけこの大会を通して若い選手たちに何かを伝えられることを願っている。「12歳や13歳の人生はとても不安定だけど、その一方で16歳の選手がすでにプロとしてデビューすることもある。だから、もしかしたら今週末ここにいる少年たちの中から、3年後にチャンピオンズリーグを制する選手、あるいは決勝で決勝点を決める選手が出てくるかもしれない。それは素晴らしいことだね。」

リバプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードもティルブルフを訪れていた。さらに、フレンキー・デ・ヨング、ズラタン・イブラヒモビッチ、ティエリ・アンリも才能ある若手たちへ向けてビデオメッセージを寄せた。