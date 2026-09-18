フィルヒル・ファン・ダイクは、オランダ代表としてのキャリアを続ける。リヴァプールに所属する35歳のDFは、新監督シャビとの話し合いを経てそう決断したと、Algemeen Dagbladが伝えている。

記者マールテン・ワイフェルスが金曜朝刊でこのニュースを報じた。代表通算96試合出場のファン・ダイクは、100キャップ到達を目指すことになる。

「ファン・ダイクは先週、イングランドで新監督シャビと実りある話し合いを行った。公式には誰もまだ沈黙を保っているが、両者はともに十分な展望を感じており、一緒に取り組んでいく考えだ」と、同記者は記している。

オランダは今後数週間でいきなり4試合の国際試合を戦うため、ファン・ダイクは10月初旬にも100試合到達の可能性がある。

ルーベン・ファン・ボメル

ワイフェルスによれば、PSVのルーベン・ファン・ボメルもザイストに姿を見せる見込みだ。「彼は、シャビが招集することになるとみられる数人の新顔の1人となる」

オランダサッカー協会は正午ごろ、プレスリリースを通じて全リストを発表する。フレンキー・デ・ヨングは現在もひざの負傷からリハビリ中で、いずれにせよ不在となる。

オランダ代表の選手たちは、刷新された統合型の代表ウインドー開始に向け、2026年9月21日月曜日にザイストへ集合する。