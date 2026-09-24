フィルジル・ファン・ダイクは、ドイツとの1-1の引き分けにまずまず満足している。オランダ代表は長い時間、シャビ時代を黒星スタートで迎えるかに見えたが、終盤のルベン・ファン・ボメルのひらめきによって勝ち点1をもぎ取った。ファン・ダイクは、この勝ち点1が非常に重要だと考えている。

ファン・ダイクはNOSに対し、「今日は少なくとも勝ち点1に値したと思う」と切り出した。「時間帯によってはとても良いプレーができたし、プレッシャーをかけるためにリスクを取る場面では、時に脆さも出た。でも、そこはもっと良くできる部分だ。3日間取り組んできたことを踏まえれば、いい試合だったと思う。」

その後、主将はアレハンドロ・エルナンデス・エルナンデス主審についても言及した。「最初の場面はすごく簡単に取り消されたと思った。ブライアン（ブロビー、編集部注）は何もしていなかったはずだ」と語った。「相手の得点の場面では、彼らが最初に戻していたので、こちらとしてはボールを外に出すべきだと感じていた。最終的には、そのボールがちょうど相手に都合よく転がってしまったのが不運だった。とはいえ、結果的に勝ち点1を手にしたし、次の試合で勝ち点3を取れるよう、またトレーニング場でしっかり取り組んでいく。」

記者のイェルーン・ステーケレンブルフは、後半にオランダ代表が優勢だった一方で、ファン・ダイクの反応を「慎重な満足感」と表現した。これに対し、ファン・ダイクは「少なくとも勝ち点1には値した。分析していく」と応じた。「もちろん前半に0-2とされていてもおかしくなかったが、勝ち点1を取ったし、前に進むだけだ。」

「この結果は自信の面で確実に助けになるし、この3日間でやってきた良い仕事を裏づけるものでもある。でも、まだもっとできるはずで、それは代表監督も指摘するだろう。とはいえ、積み上げていけるものはある。だから前に進んでいく」と締めくくった。

その後、ヘルト・ファン・ト・ホフ、ロナルド・デ・ブール、ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ファン・ダイクがインタビューでやや「謙虚」に映ったとの結論に達した。「ああ、おそらくその前の騒動もあったからだろう」とデ・ブールは話した。「彼も『少し落ち着いておこう』と思ったんじゃないか。でも、彼らは時間帯によっては良いサッカーをしていた。だから彼がそう言ったのは妥当だ。」

水曜日の記者会見で、ファン・ダイクはまだまったく別の雰囲気だった。その際には、十分な評価を受けていないことや、自分だけが他人とは違う形で判断されていることをめぐって、居合わせた報道陣に激しく反論していた。また、ワールドカップのモロッコ戦に向けた戦術プランについて、自身が共同責任者のように名指しされたことも極めて問題視していた。事態は大きな口論へと発展した。