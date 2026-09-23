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ライブ
imago-sport-1083637399.jpgDeFodi Images
Bart DHanis
翻訳者：

フィルジル・ファン・ダイクがノア・ファーレに強く反論「あなたの同僚がそう書いているだけだ。まったくのでたらめだ！」

フィルジル・ファン・ダイク

フィルジル・ファン・ダイクが、ゼイストで水曜午前に行われた取材対応の場でノア・ファーレをたしなめた。オランダ代表のDFは、ワールドカップでモロッコと対戦した際に5バックで戦うことは決して自分の考えではなかったと主張している。

オランダは昨夏、ワールドカップのラウンド16でモロッコに敗れて敗退した。北アフリカの同国は、PK戦の末にオランダ代表を上回った。

グループステージの全試合を4-3-3で戦った後、当時の代表監督ロナルド・クーマンは、モロッコ戦に向けて突如として5バックのシステムへ変更することを決断した。

その選択は悲惨な結果に終わった。オランダは試合を通して圧倒され続け、1-1で済んだのは幸運だった。試合後、ファン・ダイクはクーマンの判断を擁護していたが、その後『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイによって、このアイデアは部分的にファン・ダイク発案だったと示唆された。

それはまったくの事実無根だと、ファン・ダイクは水曜午前の取材対応で語った。Talpaを代表してノア・ファーレが、昨夏からワールドカップや何がうまくいかなかったのかについてじっくり考える時間はあったかと尋ねると、このDFは強い口調で反応した。

「自分たちはうまくやれなかった。それを早く変えるのは自分たちの責任だ。後になって、ああすべきだった、こうすべきだったと言うのは簡単だ」と、リヴァプールのキャプテンは切り出した。

「君の同僚の一人が、5バックでプレーするのは僕のアイデアだったと言っていた。それは本当にまったくのでたらめだ。でも、僕たちはワールドカップで失敗した。それが事実だ」とファン・ダイクは述べた。

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