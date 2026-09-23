フィルジル・ファン・ダイクがノア・ファーレに強く反発「君の同僚たちがそう書いているが、まったくのナンセンスだ！」

フィルジル・ファン・ダイクが、ゼイストで水曜午前に行われたメディア対応の場でノア・ファーレをたしなめた。オランダ代表のDFは、ワールドカップのモロッコ戦で5バックを採用することが自分の発案だったという見方を完全に否定している。

オランダはこの夏、ワールドカップのラウンド16でモロッコに敗れて敗退した。北アフリカの同国は、PK戦の末にオランダ代表を上回った。

グループステージ全体を4-3-3で戦った後、当時の代表監督ロナルド・クーマンは、モロッコ戦に向けて突如として5バックのシステムへ切り替える決断を下した。

この采配は悲惨な結果に終わった。オランダは試合を通して圧倒され、1-1で済んだのは幸運だった。試合後、ファン・ダイクはクーマンの判断を擁護していたが、その後『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルヴァイによって、このアイデアは一部ファン・ダイクから出たものだと示唆された。

それはまったくの事実無根だと、ファン・ダイクは水曜午前の囲み取材で語った。タルパを代表してノア・ファーレが、この夏以降ワールドカップと何がうまくいかなかったのかについてじっくり考える時間はあったかと尋ねると、DFは強い口調で反応した。

「僕たちはうまくやれなかった。それを早く変えるのは僕たちの責任だ。後になって、あれをこうすべきだった、これを変えるべきだったと言うのは簡単だ」と、リヴァプールの主将は切り出した。

「君の同僚の1人が、5バックでプレーするのは僕のアイデアだったと言っていた。それは本当にまったくのでたらめだ。でも、僕たちがワールドカップで失敗したのは事実だ」とファン・ダイクは述べた。



