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リヴァプールの主将フィルジル・ファン・ダイクは、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン戦で重要な無失点を達成した後、守備でともにプレーしたロナルド・アラウホとジェレミー・ジャケを称賛した。ファン・ダイクは、アラウホの積極性とジャケの大きな可能性が、リヴァプールの堅実な戦いを支えた重要な要素だと強調した。

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ファン・ダイクがリヴァプールの堅固な守備陣を統率

リヴァプールの主将フィルジル・ファン・ダイクは、新たなパートナーのロナルド・アラウホ、ジェレミー・ジャケとともに安定した守備を見せ、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦で無失点を達成した。右サイドバックのアラウホと若手センターバックのジャケは、最終ラインにフィジカルの強さと積極性をもたらした。

好調のブライトンをアンフィールドで無得点に抑えるうえで、その守備の土台が欠かせなかった。

ファン・ダイクは、試合を通じてホームの観客の熱気を力に変えた守備陣全体を称賛した。

主将、アラウホの的確な積極性を称賛

試合後、『スタジアム・アストロ』の取材に応じたファン・ダイクは、右サイドで見せたアラウホの積極的な守備をチームの好パフォーマンスを引き出した大きな要因に挙げた。「特にロナルドは、適切な場面で非常に積極的だったと思う。それこそ私たちに必要なものだった」と説明した。

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「観客の反応を見れば分かったはずだ。観客はそれを喜び、その熱気がチームにも伝わった」

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「無失点に抑えることが重要だった」とオランダ人DFは付け加えた。

ファン・ダイク、台頭するジャケの成長に期待

ファン・ダイクは、落ち着いたプレーで先発の役割を果たした若き守備のパートナー、ジェレミー・ジャケも高く評価した。「彼は素晴らしい選手で、大きな可能性を秘めている。リヴァプールにとって非常に楽しみな存在だ」と語った。

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「努力を続け、試合中のさまざまな状況から、良い時も悪い時も学び続け、冷静さを保たなければならない」

主将はまた、序盤の30分間にリヴァプールが採ったダイレクトな戦術が、ブライトンの高い位置からのプレスをかいくぐり、2得点を挙げる鍵になったと指摘した。

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リヴァプール、守備の好調維持を目指す

今回の圧倒的な守備は、国内大会で安定感を築こうとするリヴァプールに勢いをもたらす。

アラウホとジャケが最終ラインになじみつつあるなか、ファン・ダイク率いるチームは今後の試合でも守備の安定を保ちたいところだ。

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リヴァプールは次のプレミアリーグの一戦に照準を合わせる。