フィリップ・ラーム：ケインはバロンドールよりも別のものを望んでいた

バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の元スター、フィリップ・ラームが、ハリー・ケインのバロンドール受賞について語り、同時にブンデスリーガで注目を集めるバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントのドイツサッカー頂上決戦にも光を当てた。

ラームはスペイン紙「マルカ」とのインタビューの冒頭で、数日前に実現したケインのバロンドール受賞と、その偉業がドイツサッカーに及ぼす影響について次のように語った。「ブンデスリーガの誰かがバロンドールを獲得するのは、ドイツサッカーにとって非常に健全なことだ。これは成長途上の若手にとって大きな刺激となる。ドイツには、育成部門とプロサッカーが緊密に結びついているという特別な状況がある。すべての選手が、プロになるまで地元のクラブや小さなコミュニティでキャリアをスタートさせるのだ」

フランク・リベリとロベルト・レヴァンドフスキが彼らの時代にこの賞を受賞するに値したかどうかについて、ラームは自身の見解を次のように説明した。「ケインはバロンドールよりもチャンピオンズリーグを制することのほうを望んでいたと思う。すべての選手が、成功を収めるためにチームがどれほど重要かを知っている。私にもバロンドールを獲得する機会はあったが、それは個人賞であるがゆえに、私にとってはチームほどの重要性はなかった。ディフェンダーに比べてフォワードにとってはより重要かもしれない。リベリがケインの受賞を喜んでいるのは間違いないが、自分自身が獲得できなかったことには苛立ちを抱き続けるだろう」

明日土曜日にアリアンツ・アレーナで予定されているバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントの激突を前に、「デア・クラシカー」が持つ特別な地位の理由について、元国際的スターは、この対戦がここ30年の間に、ドルトムントが徐々に差を縮めることに成功したことで大きな威厳を獲得したと指摘し、こう付け加えた。「私がプレーしていた頃、彼らはリーグで2連覇を果たした。今回の対戦は首位と2位が顔を合わせるもので、だからこそ現在ドイツで観られる最高の試合なのだ」

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フランス人スター、マイケル・オリーゼの活躍については、ラームは彼を攻撃の象徴と評し、次のように述べた。「彼は素晴らしい選手だ。ピッチ上で多くの解決策を生み出すことができる。バイエルンだけでなく、ここ数カ月はフランス代表でもそうだ。彼はバロンドールの候補であり、バイエルンでプレーしながら獲得することも可能だ。今年それを我々は目にした」

ラームはユルゲン・クロップがドイツ代表の監督に就任したことを次のように分析した。「ユルゲン・クロップという、途方もない経験を携えてくる代表監督を得たのだ。最初の国際マッチウィーク中、彼は多くの選手を見極めたいと考えていた。11月が何をもたらすかは待って見なければならないが、重要なのは、就任した途端に、彼が何をしたいのか、何を提供するのかを明確に表明したことだ」

自身の現役引退以来サッカーに起きた変化について、ラームはドイツの戦術的アイデンティティが他の学派に比べて後退していることに警鐘を鳴らし、次のように説明した。「スペインの選手たちがどのようにプレーしたいのかを見ると、彼らは緻密な専門的トレーニングを受けていることがわかる。ドイツには素晴らしいインフラがあり、資金もあり、スタジアムは満員で、才能もある。我々は良い状況にあるが、代表チームは現時点では十分に成功しているとは言えない。我々は基本的な概念を見落としている。ドイツでどのようにサッカーをプレーしたいのか。どのように守り、中盤でどう動き、1対1の局面をどう戦うのか。私は、4つの異なるポジションをこなせる選手に頼るのではなく、より多くの専門的な選手が必要だと考えている」

ラームは最後に、アルゼンチンにおけるディエゴ・アルマンド・マラドーナとリオネル・メッシの二人をめぐる永遠の論争に触れ、公平に自身の見解を示した。「何よりもまず、二人とも並外れた選手であり、競争のレベルを可能な限り最高の水準まで引き上げた。二人の個性は確かにまったく異なる。そして私の時代には、リオネル・メッシが、クリスティアーノ・ロナウドとともに15年以上にわたって最も重要な選手だった」