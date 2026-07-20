フィリップ・コスティッチがオランダ強豪でエールディヴィジに復帰する可能性。

セルビアの複数情報筋がジャーナリストのムニール・ブアリン氏に、フィリップ・コスティッチがPSVの獲得候補に浮上したと伝えた。33歳の左利き選手はユヴェントスを退団したばかりで、移籍金なしで獲得できる。

PSVはサラ・エディン退団後に左サイドバックを探しており、コスティッチは有力候補だ。FCフローニンゲンでプレーした経験があり、今も絶好調で左サイド全体をカバーできる。

ブアリン氏によると、複数のクラブが興味を示しているため、PSVにとっては競争が激しい状況だ。コスティッチ本人がアイントホーフェンからの関心をどう受け止めているかはまだ不明だ。

コスティッチは2012～2014年にフローニンゲンでプレーし、600万ユーロでVfBシュトゥットガルトへ移籍。その後、ハンブルガーSV、アイントラハト・フランクフルト、フェネルバフチェでも活躍した。

PSVはさらに、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのスペイン人DFウーゴ・ブエノのオファーも受けたが、候補かどうかは不明だ。

さらに、バルセロナ下部出身でバイエルン所属のアダム・アズヌー・ベン・シェイクも候補に挙がっているが、ドイツ側へのオファーは未提出だ。

サラ・エディンは昨季PSVにレンタル移籍していたが、買い取りオプションは行使されずモロッコ代表としてASローマに復帰した。