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アル・アハリのFWフィラス・アル・ブライカンが、サウジアラビア代表のチームメイトでありキャプテンでもあるサレム・アル・ドサリを称賛した。アジア年間最優秀選手賞を争う間柄でありながら、同国サッカー界のレジェンドの一人だと語っている。

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明日木曜日、アジア年間表彰式がタイの首都バンコクのアクサラ・シアター・キングパワーで開催される。同会場は2017年にも表彰式の舞台となっており、今回は19部門で賞が授与される。

表彰式で発表される賞の中にはアジア年間最優秀選手賞も含まれており、フィラス・アル・ブライカンがサレム・アル・ドサリ、そしてトラクターに所属するイラン人GKアリレザ・ベイランバンドと受賞を争う。

3選手は本日水曜日にタイ入りし、記者会見に出席して同賞へのノミネートについて語った。

フィラス・アル・ブライカンは記者会見で、サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』が伝えたコメントの中で次のように語った。「皆さんとここにいられることを誇りに思うし、うれしく思う。言葉では言い表せない瞬間だ。ここに来るのは今回が初めてで、子どもの頃からの夢の一つが叶った。どれだけ話しても、この気持ちは表現しきれない」

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アル・ブライカンは「トルネード」がいる中で同賞を争えることに一層の誇りを感じていると述べ、彼について「サウジアラビアサッカーのレジェンドであるサレム・アル・ドサリと並んでここにいられることが、何よりうれしい。彼からは多くのことを学んでいる」と語った。

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受賞した場合の心境について問われると、「キャリアの序盤にとって素晴らしいことになるだろうし、自分にとって新たなスタートになるかもしれない」と答えた。

さらに「子どもの頃から、レジェンドたちの仲間入りをすることを夢見るものだ。この場所にたどり着けたのは継続的な努力の結果であり、決して簡単なことではない。自分にとって大きく力強いモチベーションになるだろう」と続けた。

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アル・ブライカンはまた、最近批判にさらされているサウジアラビア人ストライカーたちを擁護し、「いつも言っているように、サウジリーグにもストライカーはいる。ただ、チャンスを得られていないだけだ。おかげさまで、自分はチャンスをもらい、期待に応えることができた」と語った。

続けて「ポテンシャルを持ったサウジアラビア人のストライカーや選手がいることは確かだ。ただ、彼らにはチャンスが必要で、それには時間がかかる」と述べた。

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アル・アハリのストライカーは、一昨年から導入されたAFCチャンピオンズリーグエリートの新方式についても言及し、「ACLエリートは世界規模で起きている数多くの変化の一部だ。選手はピッチの中でプレーし、集中しなければならない」と話した。

アル・ブライカンは最後に、ここ数日続いているハードな移動について心境を明かした。 国際マッチウィークでサウジアラビア代表の活動に参加し、その後アジア年間表彰式に出席、さらに宿敵アル・ナスルとのクラシコを控えているためだ 。

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「大変だし疲れるが、この賞にはそれだけの価値がある。もしこの賞を手にできるなら、すべてが報われる」と締めくくった。

この好調なストライカーは、昨日火曜日にカタールの首都ドーハのジャシム・ビン・ハマド・スタジアムで行われたウズベキスタン戦に出場した。今回の国際マッチウィークにおけるサウジアラビア代表の親善試合2戦目で、チームは1-2で敗れている。

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この試合ではフィラス・アル・ブライカンが輝きを放った。1点のビハインドを負っていたサウジアラビア代表に23分に同点ゴールをもたらし、アハメド・アル・ガムディのクロスを見事なヘディングでネットに沈めた。

試合から24時間も経たないうちに、フィラス・アル・ブライカンはタイの首都バンコクへ飛んだ。明日木曜日のアジア年間表彰式と、それに先立って本日水曜日に行われた記者会見に出席するためだ。

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さらに表彰式から24時間も経たないうちに、フィラス・アル・ブライカンはジッダへ戻り、アル・インマ・スタジアムで所属するアル・アハリの一員として宿敵アル・ナスルとのクラシコに臨む。この一戦はロシュン・リーグ第9節から延期されていたものだ。

短期間での度重なる移動を理由に、アル・ブライカンのクラシコ出場を疑問視する報道も一部で出ていたが、別の報道では、オランダ人指揮官マリノ・ブシッチのメンバーに名を連ねる見込みだと伝えられている。