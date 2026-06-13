フィニシウス：「モロッコはアフリカネイションズカップ決勝で敗れた。ブラジルの戦術は明かさない」

レアル・マドリードとブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールが、2026年ワールドカップの米加墨開催について語った。

選手や審判が入国に困難を抱えていることから、大会には多くの批判が寄せられている。

スペイン紙「AS」の記者会見で彼は「W杯を取り巻く状況はデリケートだ。誰もが普通に訪れ、応援できることを願っている。サッカーはみんなのものだ」と語った。

代表チームでの役割は極めて特別だ。家族と祖国のため、ずっと夢見てきた舞台でプレーできることを誇りに思う。多くの教訓と努力を経てここにいる今、チャンスを活かし、皆にチャンピオンの座を証明したい」

さらに「ワールドカップは特別な大会だ。前回学んだのは、最後の1分まで準備し、集中し続けること。細部が勝敗を分ける。今回は違うアプローチで臨み、細部で勝利を掴みたい」と語った。

私はキャリアで最も特別な瞬間を迎えている。 フィジカルもテクニックも、ずっと夢見てきたレベルに達している。今シーズンは怪我もなく、この瞬間のために準備してきた。アンチェロッティ監督の下でプレーすると大きな落ち着きが得られるし、代表でもレアル・マドリードでもやってきたことをすべて出し切るための自由と自信を与えてくれる。

モロッコは大きく進化した。戦術が明確で、どんな相手にも立ち向かえる」 サッカーは進化しましたが、モロッコはその好例です。彼らは2022年のワールドカップで躍進し、アフリカネイションズカップ決勝まで進みました。ビッグクラブでプレーする選手も多く、強力なチームです」

さらに「モロッコは前回大会同様に番狂わせを起こす力がある。彼らは成長しており、素晴らしい試合になるだろう」と語った。

さらに「ブラジルは直近数か月で成長したが、W杯はゼロからのスタートだ。前回準決勝進出も、コパ・アメリカ制覇も関係ない。明日から何が起こるかが重要で、我々は歴史を作り、素晴らしい大会を届けるためにここにいる」と語った。

「大会MVP候補？ 僕は個人の栄光ではなく、ブラジルを頂点に導くためにここにいる。前回より多くの試合を経験し、成長した。素晴らしい大会にするのが僕の使命だ」

代表チーム内の選手たちとは非常にうまく連携でき、適応できたと思う。ウェズリーの離脱は残念だが、一日も早い回復を願っている。 戦術はモロッコに知られると困るので話しません。誰がピッチに立っても、強いメンバーが揃っているので問題ありません」。

最後に彼はこう結んだ。「監督はいつも、最大限の集中力でプレーしなければならないと言う。ワールドカップは細部で決まるからだ。我々には26人の選手がおり、全員が祖国のために全力を尽くし、監督の指示を実行するだろう」