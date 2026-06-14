フィニシウス：「モロッコの守備にチャンスを阻まれた。早い時間帯の失点がすべてを変えた」

ブラジル代表のスター、ヴィニシウス・ジュニオールは、今大会のプレッシャーにも対応できると断言。経験値が上がったことで、どんな状況でも母国を助ける自信があると語った。

この発言は、グループリーグ第1節ブラジル対モロッコ戦でMVPを獲得した直後に語られた。

スペイン紙「マルカ」によると、ヴィニシウスは「サンバ軍団」の初戦を分析し、 試合は難航し、同点に終わったことを「受け入れられる結果」と語った。自身が決勝点を挙げ、チームを救った。

さらに、試合開始早々の失点で戦術は大きく変わるが、その後ピッチを広く使いボール支配率を高めたと説明。「開幕戦のプレッシャーはいつもこうだ」と語った。

また、過去の自分と比べ、現在の環境への適応についてこう語った。 「前回のワールドカップでは若かったが、今は経験が増えた。プレッシャーは大きいものの、どんな状況にも対応できる。ピッチの状態も天候も異なるので、早く適応したい」

また、試合の主導権を握る難しさについて、ヴィニシウスはこう説明した。 「監督からはボールを保持し、サイドに展開するよう指示された。その通りにできたが、モロッコの守備が堅く、追加のチャンスを作れなかった」

ビッグマッチではよくあることだ。チームはパフォーマンスとレベルを向上させるため、適応と分析が不可欠だ。良い点もあるが、すぐ次の試合が来るので成長を止められない。 どんな犠牲を払っても勝たなければならない」と語った。