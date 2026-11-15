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MVVは日曜日の午後、ホームでフィテッセを2-1で下した。この勝利でアンドリース・ヨンカー監督率いるチームはクーケン・カンピューン・ディヴィジの7位に浮上。フィテッセは11位のままとなった。

試合最初の決定機はアウェーのフィテッセに訪れた。ナウファル・バニスがペナルティーエリア内でフリーになってシュートを放ったが、勢いが弱く、GKヒューゴ・ウェントゲスに難なくキャッチされた。

その後は両チームが散発的に攻めたものの、26分まで大きなチャンスは生まれなかった。

フィテッセのDFルーク・ワウテルスが後方からのロングボールに対して簡単に競り負けると、ノア・エル・ハムダウイがクロスを上げ、オリヴィエ・デュモンにつなぐ。デュモンがファーサイドに決め、MVVが1-0と先制した。

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マーストリヒトでの後半は、なかなか動きが出なかった。最初の本格的なチャンスが生まれたのは65分だった。

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フィン・ディッケがコーナーキックのボールに反応し、ファーサイドを狙ってヘディングシュートを放ったが、ポストに阻まれた。

その直後、フィテッセは再び肝を冷やす。途中出場のニノ・ゾンネフェルトがペナルティーエリア内でエリアス・シエラにタックルしたが、アウェーチームにとって幸いなことに、主審は反則と判定しなかった。

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残り10分、フィテッセのリュディガー・レーム監督はアレクサンダー・ビュットナーを投入。ビュットナーは最初のボールタッチでゴール前のゾンネフェルトへボールを送り、ゾンネフェルトが見事に決めて1-1とした。

しかし、フィテッセが同点を喜べた時間は短かった。失点後、MVVの最初の攻撃でシエラが遠距離から強烈なシュートを決め、2-1とした。

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試合後、アーネムから駆けつけたサポーターは選手たちに怒りを向けた。アウェー席からは「恥を知れ」というチャントが聞こえた。