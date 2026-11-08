日曜午後に予定されていたフィテッセ対デ・フラーフスハップが中止になったと、フィテッセが発表した。試合を観戦できないことに怒ったデ・フラーフスハップのサポーターが、同クラブの選手を乗せたバスを足止めしたため、試合は行われないことになった。

昨年の両チームの対戦では、深刻な騒動が起きていた。その後、今週末に行われる次の対戦では、デ・フラーフスハップが連れて行けるアウェーサポーターを、通常の800人ではなく最大500人に制限することが決まった。

この決定には、いくつかの「明確な安全上の条件」が含まれていた。サポーターの到着に先立ち、持参する応援用具を検査できるようにすることも、その一つだった。

しかしフィテッセによると、土曜夜、警察からの情報とデ・フラーフスハップとの話し合いを通じ、一部のサポーターがこれを拒否していることが分かった。合意された取り決めに反する方法で、応援用具を持ち込むことに固執しているという。

これを受け、関係当局の三者協議は新たな騒動を懸念し、アウェーサポーターの入場を認めるのは適切ではないと判断した。フィテッセは「地元当局は、スタジアム周辺と場内の双方で、公共の秩序と安全が、深刻なものとなる可能性もある形で損なわれることを懸念している」と記した。

アーネム市長のアフメド・マルクーシュ氏は、こう説明した。「サッカーは誰のものでもある。しかし、歓迎されることは安全上の取り決めを無視していいという意味ではない。私たちはこの数週間、アウェーサポーターを迎えて安全に試合を実施できるよう、デ・フラーフスハップにあらゆる余地と時間、機会を与えてきた」

「土曜日にも、実行可能な取り決めに至るための試みが改めて行われた。しかし、サポーターが事前に条件を守るつもりはないと表明し、自分たちのクラブも取り決めが守られると保証できないのであれば、そこまでだ」