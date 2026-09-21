フィッツ＝ヒムが、なぜ突然アヤックスを去ったのかを説明した

現在セリエA14位のトリノで、キアン・フィッツ＝ヒムは鮮烈なスタートを切っている。「アヤックスを離れるのは僕にとって難しかったけど、今はトップ5リーグでプレーしている」と、ESPNの取材で語っている。

アヤックスから加入したこのMFは、すでにトリノで完全に居場所を見つけているようだ。「大きな街だけど、騒がしすぎない。僕としても大きな街に行きたかったし、片田舎の小さな村みたいなところは避けたかった」

フィッツ＝ヒムはトリノの中盤で欠かせない存在となっており、この中位クラブでほぼ毎週のように先発の座をつかんでいる。「監督がやりたいサッカーは自分に合っている。自分でもいいスタートを切れたと思う」

トリノの今夏の新戦力は、熟慮の末にアヤックスを離れる決断を下した。「アヤックスを離れるのは難しかったけど、今はトップ5リーグでプレーしているし、ここも本当に素晴らしいクラブだ。自分にとっては、こういう舞台で自分を見せられることが大事なんだ。残念ながら、アヤックスにはその展望がなかった」

フィッツ＝ヒムはアヤックスでトップチーム72試合、ヨング・アヤックスで103試合に出場。これにより、このMFは昨夏に300万ユーロの移籍金でセリエAへ渡ることになった。

なお、この元アヤックスの選手はイタリアの食習慣にはまだ慣れる必要があるようだ。「僕は基本的にどちらかといえば米を食べるタイプなんだけど、こっちではある時点で本当にパスタを食べるようにならないといけない。コーヒーを飲むのは本当に無理そうで、それはまだかなり先延ばしにしているよ」