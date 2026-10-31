共有 GOALをGoogleでフォロー

ACミランに大きな痛手だ。DFフィカヨ・トモリが太ももの負傷により、最大1カ月離脱する見込みとなった。イングランド人センターバックは、今週末に行われる宿敵インテルとの注目のミラノダービー「デルビー・デッラ・マドンニーナ」に加え、ほかの数試合も欠場する。

広告

ミランに痛手、トモリが負傷

ミランはシーズンの重要な時期をDFトモリ抜きで乗り切らなければならない。イングランド人DFは厄介な太ももの負傷により、約1カ月にわたって公式戦を欠場する見込みで、復帰は今後の11月の代表ウィーク明けとなる。

トモリは、期待外れの結果に終わったボローニャ戦での2-4の敗北の際に筋肉を痛めた。国内外で厳しい日程を控える中、この負傷はテクニカルスタッフにとって戦術面で大きな悩みの種となる。

太ももの負傷でダービー欠場へ

トモリは週半ばのボローニャ戦で、慣れない右サイドバックとして先発した。しかし、負傷のためハーフタイムにピッチを退くことを余儀なくされた。

『スカイ・スポルト・イタリア』によると、トモリは右太ももの内側屈筋を負傷した。この負傷からの標準的な回復期間は約4週間とされる。選手本人とクラブにとって、負傷のタイミングは大きな痛手だ。今週末に宿敵インテルと対戦する、注目のデルビー・デッラ・マドンニーナを欠場することが正式に決まった。

広告 広告

過密日程を控えるミラン

ミランの守備陣への影響は、目前に迫るミラノダービーにとどまらない。トモリは11月の代表ウィークまでに行われるフェレンツヴァーロシュ戦とジェノア戦の2試合も欠場することが確実だ。

Related Topics

シーズンの重要な局面で、守備陣の選手層が試されることになる。さらに、トモリは中断明け直後の試合にも出場できない可能性が高い。

ミランは試合再開後、過密日程に臨む。トモリは11月22日のセリエA・フロジノーネ戦、同26日のオリンピアコスとの欧州での一戦、同30日のカリアリとの国内戦を欠場する見込みだ。

広告

ダービーに向けて3選手の復帰に期待

重要な1カ月間にトモリを欠くことは大きな痛手だが、ミランには負傷者に関して明るい知らせもある。クラブはインテルとの重要なダービーに向け、主力3選手の復帰を期待している。マリオ・ヒラ、ディエゴ・モレイラ、アドリアン・ラビオはいずれも順調に回復しており、週末の一戦での復帰を目指している。