フィオレンティーナ、ドドの容態は？怪我はなく、即戦力として起用可能、ヴェローナ戦への出場を目指す

フィオレンティーナに朗報だ。ドドは負傷後に検査を受けたが、異常は見られなかった。同選手はチーム練習に復帰し、今週末のヴェローナ戦での出場も視野に入っている。





ドドの現状 - フィオレンティーナのサイドバックであるドドは、代表戦による中断期間中の直近のトレーニングで太ももに違和感を感じていた。しかし、今朝受けた検査の結果、怪我は確認されなかった。

以下はクラブからの発表文である。





「ACFフィオレンティーナは、土曜日のトレーニング中に途中退場した選手ドミルソン・コルデイロ・ドス・サントス・ドドについて、本日午前中に臨床検査および画像診断を実施したことをお知らせします。実施された診断検査の結果、右太ももの屈筋群に損傷はないことが確認されました。同選手は今後数日間、個別のリハビリプログラムを継続します」





今後の試合予定 - フィオレンティーナは、リーグ戦中断明けのヴェローナ戦でピッチに立つ。パオロ・ヴァノーリ監督にとっては朗報であり、今週末の試合ですでにドドを起用できる可能性がある。今シーズン、このブラジル人選手はすでに39試合に出場しており、直近のクレモネーゼ戦（アウェイ）では得点を挙げている。