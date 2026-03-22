フィオレンティーナ対インテル、マレッリ主審：「ポングラチッチは腕で触れたが、自然な姿勢だった。反則となる要素はない」

今後も議論を呼ぶことになる一幕だ。

フィオレンティーナ対インテルは1-1で終了したが、試合中、ポングラチッチの腕への接触に対し、ピッチ上のインテル選手全員が激しく抗議し、PKの判定を求めた。 そのプレーは以下の通りだ。右サイドからダムフリーズがクロスを上げ、ピオ・エスポジトもラニエリもボールに届かなかった。その後、ボールは通り過ぎていき、ポングラチッチの腕に当たった。

主審のコロンボはプレーを続行させる判断を下し、最終的にVARもこのプレーを再確認したり、主審にオンフィールドレビューを指示したりすることはなかった。

こうして、試合後、元主審で審判専門家のルカ・マレッリがDAZNの番組『Fuoriclasse』にリモート出演し、フィオレンティーナ対インテルの前半におけるポングラチッチのハンドの可能性について次のようにコメントした。「7分、クロスが入り、ポングラチッチが右手でボールに触れた。腕は常に静止しており、自然な姿勢だ。 さらに、彼の前にいたラニエリとエスポジトがボールに届かず、予期せぬ状況となった。そして、腕が全く動かない状態でボールに触れたのだ。審判団はこのプレーを反則とみなさなかったが、反則となる要素がないため、私としては正しい判断だと思う」。

これは、他の解釈の余地を残さないよう、マレッリが最後に述べたコメントだった。







