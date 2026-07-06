フィオレンティーナはパラティチSDがコレオショ獲得に近づき、バーンリーへの移籍金は〇〇万ユーロ。

フィオレンティーナは移籍市場で動き始めた。スポーツディレクターのファビオ・パラティチは、ファビオ・グロッソ監督に強力なチームを託すため、あらゆる手段を講じている。昨日、トッテナムからDFラドゥ・ドラグシンを買い取りオプション付きでレンタルすることで合意した。





次は攻撃的サイドバックの補強へ。昨季後半パリFCでリーグ・アン16試合3得点を挙げたバーンリーのルカ・コレオショ獲得に向け、交渉を進めている。移籍金は約1100万～1200万ユーロで、まもなく合意の見込みだ。