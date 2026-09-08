3連敗（フランキでトリノに1-2）を喫したことで、ファビオ・グロッソは監督の座を失った（今季セリエA初の解任）。これにより、フィオレンティーナの降格オッズも急落した。この衝撃的な失速により、Betflagでのオッズはわずか数日で66.00から15.00まで下がっている。昨季の残留の立役者である新監督パオロ・ヴァノーリの役目は、トスカーナ勢をより落ち着いた位置へと戻すことだ。タルディーニで行われたパルマ対モンツァの1-1は、両チームにとって順位表を動かす結果となったが、イバン・ユリッチ率いるチームがブックメーカーのオッズで降格第一候補の立場を脱するには不十分だった。





実際、ロンバルディア勢の来季セリエB行きはWilliam Hillで1.43倍となっており、先週の1.30から上がっている。一方、ジャッロブルーは2.00倍と見られている。もう一つの残留争い直接対決でのフロジノーネのヴェネツィア戦勝利により、マッシミリアーノ・アルヴィーニ率いるチームのオッズは1.60から2.15へと大きく改善した。ただし、ヴェネト勢はオッズ面で低い評価を受け、2.15から2.00に下がっている。より安心できないのは、エウゼビオ・ディ・フランチェスコ率いるレッチェで、カリアリに1-0で敗れた後、1.75倍と見られている。この勝利でサルデーニャ勢は4.00から4.75へと上昇した。なお、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアは依然として勝ち点0のままで、マラッシでコモに1-4で敗れたことで、オッズは4.50から3.50に下がり、より危険な立場となっている。