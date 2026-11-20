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ペドロ・ゴンサルヴェスは、ファビオ・パラティチがフィオレンティーナに迎えたサプライズ補強の一人だ。ここ数シーズン、スポルティングCPで主力として活躍し、2.5の有償レンタルと総額約2500万ユーロの買い取りオプションという条件でフィオレンティーナに加入した。

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28歳のポルトガル人アタッカーは、マスタントゥオーノとニエに出場機会を阻まれ、フィオレンティーナでのスタートは難しいものになっている。それでもヴァノーリは元スポルティングCPの選手を高く評価し、信頼を寄せており、徐々に出場機会を増やそうとしている。長年の愛称で「ポテ」と呼ばれるゴンサルヴェスの出場機会はここまで限られるが、それでも数字を残している。セリエAでは計196分の出場で8試合2アシスト、コッパ・イタリアでは1試合に出場して決勝ゴールを挙げた。

ゴンサルヴェスはフィレンツェでの生活に満足している。もっとプレーしたいと望む一方、買い取り義務につながる条件を満たすには、自身のレベルを引き上げなければならないことも分かっている。スポルティングCPでの素晴らしい経験は、いくつかの行き違いもあり、すでに終わったものと考えているからだ。

1998年生まれのサイドアタッカーにとって、セリエA行きは運命だったのかもしれない。昨夏には移籍の噂で、恩師ルベン・アモリムのミランとの関連が繰り返し強く報じられていたからだ。本人もポルトガル紙『Record』のインタビューで、この件を振り返った。「夏にミランから声がかかったか？ そういう可能性があるとは聞いていたが、舞台裏で何が起きたのかは知らない。代理人、ホルヘ（メンデス、編集部注）を含む代理人たちと話すときは、事実だけを伝えてほしいといつも言っている。移籍の可能性をほのめかされても、結局実現しないことがある。それも

この世界の一部だ」

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。アモリムと再び仕事をする機会について、確実な話が私のもとに届いたことは一度もない」