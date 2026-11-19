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ジョアン・マリオは、フィオレンティーナのサイドプレーヤーだ。『Tuttosport』のインタビューで、自身は好調だと語る一方、チームにはさまざまな面で成長が必要だと認めた。特に課題として挙げたのは守備面だ。フィオレンティーナが最も苦戦している部分の一つとなっている。

中断期間前、フィオレンティーナの最後の試合はユヴェントス戦だった。引き分けに終わり、複雑な思いが残ったという。「悔しさがありました。相手が偉大なチームだとは分かっていましたが、試合中は勝てると感じていたんです。強豪が相手でも、常に全試合で勝利を目指す。それが僕たちに必要な姿勢です。あの夜はそれを示せましたが、結局勝ち点3は得られませんでした」

ユーヴェとの対戦は？「特別でした。トリノにいたのはわずか6カ月でしたが、あのクラブの偉大さや、優れた選手たちのことを知るには十分でした。ただ、ピッチに立ってからは試合だけに集中しました」

この試合で特に議論を呼んだのが、ユヴェントスにPKが与えられるべきだったかどうかという場面だ。ジョアン・マリオにハンドの疑いがあった。「もう過ぎたことです（笑）。それでも映像は見直しました。僕としては、あの動きもボールへの接触も故意ではありませんでした。違う見方をする人がいても構いません。サッカーでは普通のことです。ただ、最終的な判定は正しかったと思います」

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話題はその後、将来へと移った。保有権は引き続きユヴェントスにあり、同クラブとの契約は2030年まで続く。来季に向けてさまざまな可能性が残る契約状況だが、本人は今すぐそこに意識を向けるつもりはないようだ。「今は目の前のことに集中しています。自分がいる場所で、できる限り良いプレーをすることだけを常に考えるべきです。その先は様子を見ます。僕はいつもプレーしたい人間です。それで移籍を決めました。でも、ユーヴェはいつも僕の心の中にあります。今も愛着のあるチームですし、契約も残っています。何が起こるか見てみましょう。ただ、今はフィオレンティーナにいます。歴史あるクラブでプレーできることは誇りです。良い結果を出したいし、そこに集中しています。将来のことは、言ったとおり後で考えます」

インタビューでは、ピッチ上でのポジションについても話した。ヴァノーリ監督は現在、彼を左サイドバックで起用している。「もちろん少し違います。ただ、プレーするサイドを変えるのは初めてではありません。適応しているところです。チームがこのポジションで僕を必要とするなら、やります」。ポルトガル代表のユニフォームを再び着たいかと問われると、「もちろんです。代表復帰は目標の一つです。ただ、今はフィオレンティーナで良いプレーをすることが最優先です」と答えた。

最後にジョアン・マリオは、ポルトガル代表の将来とクリスティアーノ・ロナウドが残したものについて語った。「幸い、僕たちには才能ある選手が大勢います。彼らとともに再出発します。 でも、アルゼンチンがメッシにしたように、クリスティアーノが見送られ、たたえられなかったのは本当に残念です。つらかったです。ロナウドにも同じような記念試合がふさわしい。実現してほしいですね。彼はサッカー史上最高の選手の一人です。僕も一緒にプレーしましたが、とても温かく迎えてくれたのを覚えています。人間としても素晴らしい人です」