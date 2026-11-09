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ルチアーノ・スパレッティ監督は、ユヴェントスがフィオレンティーナと2-2で引き分けた後、90分間を通して高い水準を維持できないチームへの不満を口にした。スタディオ・アルテミオ・フランキで粘り強く追い上げたものの、指揮官はユヴェントスが主要タイトルを争うために必要な水準にはまだ程遠いと認めた。

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安定感を欠くユヴェントスに、スパレッティがさらなる改善を要求

スパレッティ監督は、フィオレンティーナとの波乱含みの引き分けを受け、失望を隠さなかった。現在のチームにはタイトル争いを続けるための精神的な強さが足りないとの見方を示している。ユヴェントスは随所に質の高さを見せたものの、集中力を欠いた場面でフィオレンティーナに付け入る隙を与え、試合終了の笛まで競り合いが続いた。指揮官は特に、試合の重要な局面で選手たちの戦術的な遂行力が落ちたことを厳しく指摘した。

スパレッティ監督は『Sky Sport Italia』に対し、こう説明した。「いくつか改善したい点がある。しかし、個々の選手が最高の状態になれず、結果としてチームとしてもそうなれないことが、何度も起きている。同じ試合の中で、あまりにも初歩的なミスをする一方、得点につながるような勢いのあるプレーも見せる。それでも試合を決め切れない。さまざまな点で改善が必要だ。我々が示さなければならないサッカーの水準を考えれば、簡単な場面を得点に結びつけられなかった」

スパレッティ監督、ゾーン守備での「甘い」対応を批判

スパレッティ監督が問題視したのは、あまりにも簡単に先制点を許したチームの脆い守備組織だった。経験豊富な指揮官は守備陣の周囲への注意不足に目に見えていら立ちを示し、とりわけセットプレーでの守備の崩れを指摘した。それがマテオ・ペッレグリーノに得点を許し、均衡を破られる原因となったという。この決定的なCKについて、スパレッティ監督は、選手たちがゾーン守備の役割を硬直的かつ甘く捉えていたことを嘆いた。

「相手は、我々がそこを空けていると見て、ファーポストにボールを送った。だが、ピッチに立ち、ゾーン守備の陣形を作る選手は、相手の位置に応じてその陣形を動かさなければならない」と付け加えた。

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戦術面での継続性を欠く

スパレッティ監督が最も不満を抱いているのは、チームが高い水準のプレーを短時間しか続けられないことだ。良い入りを見せた後にユヴェントスが方向性を見失い、自信まで失うという、繰り返されている傾向を指摘した。試合を通じて明確なスタイルを示せないことが、セリエAの順位表で本来到達できる位置への前進を妨げていると考えている。

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スパレッティ監督は『DAZN』にこう語った。「時折、簡単なことで行き詰まり、安心感や落ち着きも少し失ってしまう。10分間は良いプレーをしても、その後はプレーに関与しなくなり、継続性を見いだせない。行動せず、決断もしないことがある。自分たちから何かをしなければならない。迷い続ければ問題になる。迷っている者が重要な結果を持ち帰れることはほとんどない。大きな目標を目指すにふさわしい水準のサッカーを安定して示せていないので、私はあまり満足していない」

選手たちの信頼を失うことへの懸念に回答

パフォーマンスを巡る緊張感が明らかに高まるなかでも、スパレッティ監督はチームを掌握できなくなっているとの見方を否定した。試合後の記者会見では、選手たちがもはや自身の指示に従っていないのではないかと恐れているかを問われた。指揮官はすぐにその見方を退け、ピッチ上での最近の不満はあっても、スタッフと選手たちの関係は良好だと強調した。

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「チームを失うことを恐れたか？ そういうことも、示さなければならないもの一式の一部だ。選手たちを失うことなどない。私は毎日、選手全員を抱きしめ、話をしている。幹部たちもいつもそこにいて、我々を見守り、監督している。私はより良くするための解決策を探しているし、それはすぐ近くにある。今夜も試合の一部では非常に良いプレーができたからだ」と述べた。