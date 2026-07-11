フィオレンティーナが移籍金記録を更新し、野心的な言葉に再び行動で応えた

不振だった昨季15位のフィオレンティーナは、中位復帰へ補強を強化。土曜にはMFアルトゥール・アッタをクラブ最高移籍金で獲得した。

さらに今週、2006年W杯イタリア代表のヒーロー、ファビオ・グロッソを新監督に迎えた。再浮上へ向け、クラブは先日、ラドゥ・ドラグシンの加入も発表した。

ドラグシンはトッテナムでファン・デ・ヴェンやロメロの控えだったが、フィオレンティーナへレンタル移籍。出場試合数に達すれば2500万ユーロで完全移籍となる。

さらにマルコ・ブレスチャニーニ（アタランタから1000万ユーロ）とジョヴァンニ・ファッビアン（ボローニャから1300万ユーロ）も完全移籍で加入。2人は昨季もレンタルでフランキでプレーした。

さらにグレミオから左利きのセンターバック、ヴィエリを1500万ユーロ（ボーナス200万ユーロ）で獲得。そして土曜日に最大の補強が正式決定した。アッタの移籍権70％を2500万ユーロで取得した。

23歳のアタはウディネーゼの主力であり、他クラブも注目していたが、最終的にフィオレンティーナが獲得。ボーナスを含め総額は4000万ユーロに達する。

クラブの移籍金記録は2021年にVfBシュトゥットガルトから2700万ユーロで加入したニコ・ゴンサレスが保持。昨季はロベルト・ピッコリに2500万ユーロを支払い、彼は現在クラブ史上3番目の高額移籍となっている。

さらに、ボーンマスからアレックス・ヒメネス（スペイン）の獲得も合意間近で、未成年者との接触疑惑で昨季セカンドチームに降格していた。

今シーズン終了後には完全移籍オプション（約2000万ユーロ）も保有している。 以上で総支出は1億ユーロを優に超える見込みだ。

スポーツディレクターのファビオ・パラティチは、グロッソの発表会で「競争力があり、持続可能な」チームを築くと約束した。

クラブは、昨年1月に逝去した元オーナーでメディア王ロッコ・コミッソの息子である現オーナー、ジュゼッペ・コミッソから多大な支援を受けている。