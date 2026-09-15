バルセロナのゴールキーパー、ジョアン・ガルシアが沈黙を破り、エスパニョールからカタルーニャのライバルへの移籍について語った。この移籍は前所属クラブのサポーターの間で大きな論争を巻き起こし、彼の退団から1年以上が経った今なお、その余波は残り続けている。

このゴールキーパーとエスパニョールのサポーターの一部との関係は、非常に緊張した段階にまで達していた。前所属クラブのセビージャ戦で敵対的なチャントを浴びせられたためで、試合開始前に一部のサポーターが彼に対するチャントを繰り返した。この出来事はスペインリーグ機構が公式報告書に記録している。

ジョアン・ガルシアは、カタルーニャ紙スポルトが伝えた発言の中で、バルセロナへの移籍の詳細について語り、この件は多くの移籍案件と同じように、噂や食い違う報道の中で始まり、その後カタルーニャのクラブからの正式な関心へと変わっていったと説明した。

ゴールキーパーは次のように語った。「さまざまな感情があった。というのも、いつも起こることだが、噂があり、多くのメディア報道があり、この件を追う多くの人がいて、多くのニュースが広まる。その一部は本当で、一部はそうではない」

さらにこう続けた。「しかし、彼らが真剣にあなたと契約したいと、あなたのために良いオファーを出す用意があると告げてきたとき、その事実を受け止め始める。そして身近な人や家族とそのことについて何度も話し合い、自分にとって、そして彼らにとっても何が最善かを考え、その後で最善の決断を下すんだ」

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エスパニョールのサポーターにとってこの移籍がデリケートな問題であったにもかかわらず、ジョアン・ガルシアは決断を下すことは自分にとって複雑ではなかったと明かし、自らの決断に完全に納得していると強調した。

バルセロナのゴールキーパーはこう付け加えた。「難しいことではなかったし、自分は正しい決断を下したと思っている」

この発言は、エスパニョールのサポーターの一部で怒りが続く中で出されたものだ。彼らはこのゴールキーパーのバルセロナへの移籍を、カタルーニャ地方における両クラブの歴史的なライバル関係ゆえに、極めてデリケートな行為だと見なしていた。

競技面では、ジョアン・ガルシアはバルセロナで力強いスタートを切っており、ハンジ・フリック監督の布陣で初日からレギュラーの座を確立することに成功した。一方、その活躍ぶりは移籍の決断をめぐる論争の余地を縮小させることに寄与した。

このゴールキーパーは21試合で無失点を保ち、セーブ成功率は82%に達した。またバルセロナでスペインリーグとスペインスーパーカップの2つのタイトルを獲得し、ワールドカップにも出場した。

こうした活躍は、バロンドール賞の一環である最優秀ゴールキーパー賞へのノミネートという形で実を結んだ。これによりジョアン・ガルシアは、バルセロナへの移籍が単に論争を呼ぶ行為だったのではなく、競技面で即座に成果を上げ始めた決断であったことを証明している。

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