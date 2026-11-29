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マンチェスター・ユナイテッドが土曜日、オールド・トラッフォードでブレントフォードに0-4で惨敗したことを受け、リオ・ファーディナンドはマウリシオ・ポチェッティーノ監督に若手シェイ・レイシーの先発起用を求めた。リーグ戦で2試合連続の4失点大敗を喫し、19位に沈むチームはトップリーグで10試合勝利なし。元DFは選手たちが「打ちのめされている」と酷評した。

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ポチェッティーノ監督、ホーム初陣で惨敗

ファーディナンドは、 キース・アンドリュース率いるチームを相手に終盤の途中出場で好プレーを見せた アカデミー出身のウイングを先発に起用すべきだと訴えた。前半の13分間にダンゴ・ワタラのパスからカラム・ウィルソンが2得点。その後、クリストファー・アイェルがCKを押し込み、後半アディショナルタイムにはケヴィン・シャーデがセンネ・ラメンスの頭上を越すシュートを決めた。 先週もリヴァプールに0-4で敗れた ユナイテッドは、8月にイプスウィッチを破って以来、リーグ戦で勝利がない。

ファーディナンド、レイシーの先発を要求

ユナイテッドは実際には好スタートを切り、パトリック・ドルグとジョシュア・ザークツィーが惜しいシュートを放った。その後、ユーリ・ティーレマンスのシュートがクロスバーを叩き、後半にはハリー・マグワイアのヘディングシュートがゴールライン上でクリアされた。しかし、枠内8本を含む25本のシュートを記録しながら、落ち着きを欠いたことが響いた。

自身のYouTubeチャンネルで、ファーディナンドはこの10代の選手だけが唯一の明るい材料だと指摘した。「おそらくシェイ・レイシーを除けば、誰もこの試合から前向きなものを得られないと思う。今こそレイシーを先発させなければならない。彼だけは傷を負っていない。チームとともに戦ってきたことで負った傷がないんだ。リーグのどんなタイプの相手にも、チームがあちこちで叩きのめされ、やられてきた経験もない」

「レイシーが出てくると、こう言っているのが分かる。『聞いてくれ、俺は自由だ。さあ、ボールをくれ。ここで自分のプレーをしなきゃ』。彼は先発すべきだ。今のチームを見て、先発させなければと思うのは彼だけだ。他の全員は戦いで負った傷を抱えている。深い、本当に深い傷だ」

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厳しい数字が示すフィジカル面の弱さ

ユナイテッドは今季のホームでのリーグ戦最初の6試合で15失点。これはこの段階では1930-31シーズン以来最悪の数字だ。また、プレミアリーグ史上初めて、7ハーフ連続で2失点以上を喫したチームとなった。ミッケル・ダムスゴーに守備を切り裂かれてウィルソンに2点目を許し、シャーデの4点目の場面ではディオゴ・ダロトが集中を欠いた。ファーディナンドは自身のチャンネルで、チームのフィジカル不足を酷評した。「選手たちには自信がなく、試合中に少しでも流れが不安定になると乗り切れない。チームとして自信もアイデアも欠いているように見える。個々の選手は打ちのめされている」

「マンチェスター・ユナイテッドがボールを持つと、パスを通すスペースがないように見える。相手と戦うのが本当に難しそうだ。うちが自陣のペナルティーエリア際でボールを奪っても、相手は前から押し込んでいて、ボールを出せるスペースがない。ところが逆に、相手が自陣のペナルティーエリア際でボールを奪うと、うちの最終ラインの4人に向かって真っすぐ攻め込んでくる。いったいどうなっているんだ？ 長い時間、高いスピードと強度でプレーする力がないように見える。息切れしているんだ。ピッチのどこを見ても、このチームには運動能力が備わっていない」

ニューカッスル戦を前に残留争いの危機

日曜日にクリスタル・パレスがハル・シティに勝てば、ユナイテッドは最下位に転落する可能性がある 。一方、5位のブレントフォードは好調を維持している。ミッドウィークのスポルティングとのチャンピオンズリーグでの混乱した展開の末の引き分けに続き、リーグ戦で0-4の敗戦を2試合連続で喫したポチェッティーノ監督に、就任直後の猶予期間は与えられていない。次はミッドウィーク、ニューカッスル・ユナイテッドとの厳しいアウェー戦がセント・ジェームズ・パークで待つ。レイシーを起用することが、状況を好転させるための最も大胆な一手になるかもしれない。