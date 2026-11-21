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FCフローニンゲンのGKロヴロ・ストゥブリャルが土曜夜のSCヘーレンフェーン戦で大失態を犯した。ディラン・フェンテがそのミスを突いて先制点を奪い、試合は最終的に1-3で終わった。

エティエンヌ・ファーセンの出場停止により起用されたストゥブリャルは、この決定的なミスを犯す前から安定を欠いていた。

スロベニア人GKは序盤にもヘーレンフェーンにボールを渡し、フェンテにゴールを決められていた。ただ、この場面では副審がオフサイドと判定し、失点を免れた。

しかし、その少し後に大きなミスを犯す。転がってきたボールを難なく拾い上げられるように見え、フェンテも攻撃が実らなかったことを悔しがっていた。

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その瞬間、22歳のGKは誤ってボールを手から落とした。フェンテが無人のゴールに流し込み、0-1となった。

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後半に入ると、フローニンゲンは比較的早く同点に追いつく。ペッレ・クレメントが何とかトム・ファン・ベルヘンにボールをつなぎ、FWがトラップしてファーサイドに強烈なシュートを決めた。スコアは1-1となった。

だが、同点の時間は長く続かなかった。残り15分、フェンテがヤコブ・トレンスコウの正確なクロスを頭で合わせ、GKストゥブリャルを破った。ストゥブリャルはこの場面でも対応が良くなかった。

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80分にはディルク・プロペルが試合を決定づける。MFはリンゴ・メールフェルトからボールを受け、何とかフリーになると、ニアサイドにシュートを決めた。スコアは1-3となった。